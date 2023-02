Exposição imersiva de Picasso chega a São Paulo em março

Arte

"Quando eu tinha 15 anos sabia desenhar como Rafael, mas precisei de uma vida inteira para aprender a desenhar como as crianças”, disse certa vez Pablo Ruiz Picasso. Essa pureza dos traços foi perseguida por ele ao longo de toda a sua carreira. Picasso criou origamis, cerâmicas e histórias, de temáticas históricas a autorretratos. No total foram mais de 120.000 obras, entre pinturas, desenhos, gravuras e esculturas.

Um pouco da genialidade de Picasso poderá ser visto em Imagine Picasso, exposição imersiva em exibição de 9 de março a 18 de junho de 2023, no MorumbiShopping, em São Paulo. Com uma experiência digital imersiva, serão apresentadas mais de 200 obras-primas de Pablo Picasso (1881-1973), um dos mais influentes artistas do século 20, que revolucionou as formas e a estética acadêmica.

As obras serão exibidas com uma tecnologia chamada Image Totale, que permite aos visitantes interagir de forma multissensorial com as imagens evocativas de diversos períodos do artista, das fases Azul e Rosa até a incursão no cubismo. A mostra tem concepção de Annabelle Mauger e Julien Baron, em colaboração com a historiadora de arte Androula Michael. Já foi apresentada em Lyon, na França, Quebec e Vancouver, no Canadá, e em Atlanta e São Francisco, nos Estados Unidos. No momento está em Madri.

Este será o ano de Picasso. O artista espanhol será tema de mais de 50 exposições pelo mundo devido aos 50 anos de sua morte, no dia 8 de abril de 1973. As mostras estão sendo organizadas principalmente pelos governos espanhol e francês — o artista se exilou em Paris para fugir da perseguição da ditadura de Francisco Franco (1939-1975). Já estão previstas exibições em Mônaco, Alemanha, Suíça, Romênia, Bélgica, além de Espanha e França, e até nos Estados Unidos, em museus como o Petit Palais, em Paris, o Guggenheim, de Bilbao, e o MoMA, de Nova York.

O ano de 2023 ficará também marcado pela abertura do Centre d’Études Picasso no Musée National Picasso-Paris, situado nos espaços históricos e renovados do Hôtel de Rohan, na capital francesa. A ideia é que a documentação sobre o artista esteja toda disponível em uma base de dados com um portal digital, formando assim um centro de referência único sobre o artista com alma de criança.

Imagine Picasso | MorumbiShopping | Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, São Paulo | De 9 de março a 18 de junho

Literatura

Memórias de um artista

Por muitos anos considerado um pária pelo governo chinês, o artista Ai Weiwei coloca no papel suas memórias. Em 1000 Anos de Alegrias e Tristezas, o artista relembra momentos desde a infância, quando as críticas de seu pai ao governo levou a família ao exílio na “pequena Sibéria”, até a juventude, quando foi para os Estados Unidos e se tornou célebre no mundo da arte ao reconstruir em seu trabalho a experiência de viver sob um regime totalitário.

1000 anos de alegrias e tristezas, ai weiwei | Companhia das Letras | 99,90 reais

O arquiteto e suas obras

Em mais de 800 páginas, nessa obra são revelados 25 projetos recentes de Jean Nouvel, arquiteto francês vencedor do Prêmio Pritzker. Entre as construções estão o Serpentine Gallery Pavilion, em Londres, e a torre 53W53, de 82 andares, em Nova York, além de obras em andamento, como o Sharaan Desert Resort, um hotel que será esculpido em rocha no deserto de Al-’Ula, na Arábia Saudita. No Brasil, Nouvel assina a Torre Mata Atlântica, na Cidade Matarazzo, em São Paulo.

Jean Nouvel by Jean Nouvel 1981–2022, Jean Nouvel e Philip Jodidio | Taschen | 200 dólares

Cinema

E os indicados são…

Triângulo da Tristeza e Entre Mulheres estão entre os favoritos a Melhor Filme do Oscar

O desafio de quem aprecia cinema é conseguir ver antes da premiação os filmes do Oscar, cuja 95a edição acontece no dia 12 de março. A categoria mais aguardada é sempre a de Melhor Filme. Entre os favoritos deste ano destacam-se Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, dirigido por Dan Kwan e Daniel Scheinert, com um total de 11 indicações, Nada de Novo no Front, de Edward Berger, e Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, com nove indicações cada um.

Além dos filmes que já estrearam no Brasil, como Avatar: O Caminho da Água e Os Fabelmans, outros esperam para entrar no circuito brasileiro. Triângulo da Tristeza entrou em cartaz no dia 16 de fevereiro. Entre Mulheres tem estreia marcada para 2 de março.Assinado pelo sueco Ruben Östlund, Triângulo da Tristeza acompanha um casal de modelos durante uma viagem em um iate de luxo. O longa é dividido em três atos, em que o diretor explora as diferenças sociais de uma sociedade que, depois de um acontecimento inesperado, precisa lidar com mudanças no statu quo. Já em Entre Mulheres, de Sarah Polley, os telespectadores mergulham em uma sociedade religiosa isolada, onde mulheres se unem para deter a violência a que são submetidas. Assistam e façam as suas apostas.