Nos 55 anos da Exame, 55 olhares sobre o futuro

“Não existe mais espaço para gestão amadora em negócios de nenhum segmento.” A frase poderia estar na boca de um executivo ou empresário de qualquer segmento, mas é do ex-jogador Ronaldo, uma das 55 personalidades convidadas pela EXAME para expor sua visão sobre o futuro em nosso especial de aniversário.

Dono da startup R9, ele está à frente de uma revolução em sua área de atuação, o futebol, cada vez mais aberto às ideias (e ao dinheiro) da iniciativa privada. Nossa reportagem de capa reforça um papel histórico da ­EXAME: iluminar o futuro ao ouvir e dar espaço para os mais conectados, os mais inquietos, os mais questionadores, nas mais diversas áreas de atividade.

Conquiste um dos maiores salários no Brasil e alavanque sua carreira com um dos MBAs Executivos da EXAME Academy.

Em 30 páginas de reportagem, trazemos depoimentos tão diversos quanto a gama de assuntos sobre a qual a EXAME joga luz há mais de cinco décadas:

Sofia Esteves , fundadora do Grupo Cia de Talentos, fala sobre o futuro do trabalho;

, fundadora do Grupo Cia de Talentos, fala sobre o futuro do trabalho; Luiza Trajano , presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, discorre sobre a importância do diálogo na sociedade;

, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, discorre sobre a importância do diálogo na sociedade; André Esteves, presidente do conselho de administração do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a ­EXAME), trata da importância da educação;

presidente do conselho de administração do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a ­EXAME), trata da importância da educação; O ator Lázaro Ramos fala sobre o potencial do cinema brasileiro;

fala sobre o potencial do cinema brasileiro; A chef Janaína Rueda, da Casa do Porco, sobre a força da gastronomia nacional.

55 anos de Exame

A EXAME nasceu há 55 anos como uma revista “que ajude o empresário a tomar decisões e que fale de seus assuntos pessoais”. As primeiras edições traziam conceitos essenciais de gestão, como cash flow, mas também abriam o leque de assuntos ao falar de uísque, carros, golfe.

Seguimos fiéis a nosso propósito de desenvolver o capitalismo brasileiro, contando as melhores histórias, os bons exemplos, trazendo as melhores referências e ensinamentos, seja sobre gastronomia, seja sobre sistema bancário.

Neste agosto de 2022, a EXAME é muito mais do que uma revista; somos uma mediatech com profissionais que absorvem e propagam conhecimento numa enorme gama de plataformas, de MBAs a vídeos no TikTok. O mundo muda, e a EXAME não só muda com ele como ajuda a moldar o futuro.

Semanas antes de o país ir às urnas para eleger um novo presidente, esta edição especial se propõe a focar o que importa, os temas que de fato farão diferença no futuro do país, de suas empresas, seus investidores, seus cidadãos. É nossa razão de existir. Seguiremos evoluindo, para poder ter a honra de sua companhia pelas próximas semanas, meses, anos e décadas.