Hora da mudança

À primeira vista, os modelos QuarantaQuattro eSteel, nova linha da Panerai, diferem pouco dos de outros modelos da coleção Submersible da incensada relojoaria italiana. A diferença é que eles simbolizam o compromisso da marca em desenvolver estratégias para um futuro sustentável, incluindo a redução de resí-duos e a reutilização de material. Daí que 72 gramas dos novos relógios, ou 52% do peso total, correspondem a material reciclado. Já a pulseira principal é composta de um tecido feito de PET reciclado, enquanto a segunda pulseira é de borracha reciclada.

O chamado eSteel, que dá corpo aos novos relógios, tem as mesmas propriedades do aço convencional, incluindo produtos químicos de idêntico comportamento, estrutura física e resistência à corrosão. Ou seja, torna os lançamentos perfeitamente aptos para mergulho. Convém registrar que a Panerai nunca havia usado material cerâmico polido e que a superfície de alto brilho da moldura unidirecional também é inédita. E repare que a cor do mostrador é mais intensa nas extremidades, o que confere um efeito envolvente.

O Panerai Submersible QuarantaQuattro eSteel Verde Smeraldo, uma das novidades mais chamativas, tem mostrador polido dessa cor com marcadores de horas e pontos luminescentes. A caixa tem 44 milímetros de diâmetro — são 4,2 de espessura — e moldura rotativa anti-horária. O movimento é mecânico, automático, e a resistência embaixo d’água é de 300 metros. O modelo estará à venda no e-commerce brasileiro por 64.700 reais, sob reserva.

Mudanças no dia a dia foram anunciadas pela marca. A sede implantou novos processos que visam reduzir a zero as emissões de carbono, entre outros objetivos. Foram instalados painéis solares, 36 sensores geotérmicos e mais uma bomba de calor — tudo para evitar o uso da eletricidade. A relojoaria também aderiu à Watches & Jewellery Initiative 2030. O objetivo do programa é diminuir as emissões de gases de efeito estufa com a neutralidade de carbono como meta para 2050. Até 2025, 30% das coleções da Panerai serão produzidas com material reciclado.

Dada a proximidade em relação aos ocea-nos, a marca se aliou ao Instituto Oceanográfico Intergovernamental, uma comissão da Unesco, para criar o programa Ocean Literacy. Por meio dele, a Panerai lançou uma campanha envolvendo 100 universidades mundo afora, inclusive no Brasil. O intuito é mostrar aos estudantes como uma marca de luxo pode contribuir seriamente com a sustentabilidade do planeta.

RAIO X

1. Mecanismo

Pode ser alimentado por bateria, que agita o cristal de quartzo para gerar o impulso aos ponteiros, ou à base do sistema mecânico. Este pode ser movido a corda ou automático, que é embalado pelo movimento do pulso.

2. Catraca (Bezel)

Anel externo que prende o visor à caixa do relógio. Em alguns modelos, a peça gira, função utilizada por mergulhadores para marcar o tempo.

3. Caixa

Peça que segura e protege o mecanismo. Pode ser feita do mesmo material da pulseira.

4. Coroa

O pino serve para acertar as horas e ativar outras funções do relógio.

5. Pulseira

Hoje as opções de material são diversas. Os modelos sociais têm pulseiras de couro, prata, platina e croco; os casuais, alumínio, aço inoxidável, fibra de carbono, borracha e náilon.

À PROVA D’ÁGUA

Conheça os limites de seu relógio

WR/WATER RESISTANCE → Não pode ser molhado nunca

ATÉ 30 METROS (4 ATM) Mínima → Só use para lavar as mãos

ATÉ 50 METROS (6 ATM) → Nadar na piscina e no mar está liberado

ATÉ 100 METROS (11 ATM) → Mergulhos com ou sem equipamento

ATÉ 200 METROS (21 ATM) → Resistente para mergulhos em plataformas

ATÉ 300 METROS (31 ATM) → Mergulho profissional

ATÉ 500 METROS (51 ATM) → Os novos modelos sinalizam até 2.000 metros

Principais complicações

Fases da lua → Existe antes mesmo da luz elétrica. Era útil para os mercadores que viajavam tendo o satélite como referência.

Turbilhão → O sistema evita as distorções provocadas pela gravidade e pela movimentação do acessório.

Calendário perpétuo → As engrenagens mantêm a contagem inclusive de anos bissextos e das fases lunares.

Reserva de marcha → Alguns relógios que funcionam a corda têm o mecanismo que prolonga o funcionamento.