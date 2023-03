Guia antiturbulência

Empreendendo com paixão

Edição atualizada da obra referência em empreendedorismo, O Segredo de Luísa relaciona a abertura de um negócio próprio à busca de propósito. Na nova versão do livro, publicado originalmente no final da década de 1990, o consultor e palestrante Fernando Dolabela, cofundador das redes de empreendedores World Entrepreneurship Forum e EmpreendeSUR, adapta conceitos cruciais de gestão para desafios atuais dos negócios — a começar pelo uso de ferramentas digitais. Ao narrar a trajetória da personagem ficcional Luísa, uma jovem mineira dedicada à abertura de um negócio próprio, o autor intercala narrativas pessoais e dicas de gestão, com base no exemplo dela, além de orientações práticas para formatação de planos de negócios.

O Segredo de Luísa (Sextante) | Páginas: 256 | Preço: 45 reais

Lições para o sucesso

O escritor Eric Jorgenson descreve a jornada do empresário indiano Naval Ravikant, um dos primeiros investidores do Twitter e do Uber e um dos maiores defensores da conexão entre propósito e felicidade nos negócios — uma combinação chancelada por Jorgenson.

O Almanaque de Naval Ravikant (Editora Intrínseca) | Páginas: 244 | Preço: 45 reais

Liderança e representatividade

Nascida na periferia de São Paulo, a executiva compartilha detalhes de sua vida, do ambiente familiar, e da importância do estudo em sua trajetória recheada de pioneirismo — Rachel Maia foi a primeira mulher negra a assumir como CEO da Pandora e da Lacoste no Brasil.

Meu Caminho Até a Cadeira Número 1 (Globo Livros) | Páginas: 256 | Preço: 45 reais

Caminhos para a vitória

De ex-vendedor de coxinha no interior de São Paulo a dono de uma das maiores redes de franquias e “tubarão” no programa Shark Tank Brasil. Em Você Pode Tudo, José Carlos Semenzato revela erros e acertos até virar uma das maiores referências em empreendedorismo no país — além de dar dicas para quem está começando.

Você Pode Tudo (Companhia Editora Nacional) | Páginas: 160 | Preço: 49,90 reais