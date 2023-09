MM 2023: para a Localiza&Co, o caminho para o futuro é promissor

Empresa do ano no setor de transportes, a Localiza completou 50 anos de história junto com MELHORES E MAIORES. E chegou à marca após um período de grande agitação desde a fusão com a Locamerica/Unidas, então segunda maior locadora de carros do Brasil, anunciada em 2020 e con­cluída em 2022.

Com a nova composição, a Localiza&Co faturou 21,6 bilhões de reais, 25% mais do que no ano anterior. A empresa que começou com seis Fuscas em Belo Horizonte, em 1973, já tem 600.000 automóveis, e ambição de continuar crescendo.

“Tivemos uma integração muito bem-sucedida primeiro, e principalmente porque cuidamos muito bem dos clientes e conseguimos manter os mais altos índices de excelência no atendimento”, afirma o CEO Bruno Lasansky.

A Localiza ainda vê uma avenida de expansão para a sua principal atividade — e investe em novos serviços e em inovação num mercado cada vez mais verde. O Localiza Meoo, serviço de carro por assinatura, tem mais de 40.000 clientes. O Localiza Zarp, para motoristas de aplicativos com parceria da Uber, já tem dezenas de milhares de usuários.

A empresa também começou sua expansão internacional e acaba de inaugurar sua operação no México — um país com 125 milhões de habitantes e PIB equivalente a 60% ao do Brasil —, que ainda não tem uma grande locadora consolidada. Para o gigante dos automóveis, o caminho para o futuro é promissor.