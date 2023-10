Elegância do seu jeito

Houve um tempo em que guias de estilo, no singular, eram construídos apenas em cima de negativas. As proibições eram regra. “Não vista isso. Tal peça não fica bem com aquela. Essa cor já era.” Essa época, ainda bem, ficou para trás. A moda hoje está mais flexível. O jeito como você se veste comporta diferentes visões, construções, combinações.

Claro, existem recomendações. Algumas convenções ainda devem ser observadas. É isso o que tentamos passar aqui, nesta segunda edição do Guia de Estilo da EXAME Casual. Mas a elegância deve ser uma palavra plural. As exigências precisam estar abaixo das nossas necessidades, de um dia a dia que pede mais mobilidade, de uma nova alfaiataria, mais confortável, feita de blazers desconstruídos e sem forro, calças largas e de tecido leve.

Estilo não comporta só moda. Livros, músicas, filmes. Viagens, roteiros, o jeito como você se desloca. Gastronomia, bebidas, um bom vinho. Todas essas referências definem quem é você. A roupa é apenas a face mais visível de sua personalidade, um espelho de quem é você. É só isso, é tudo isso.

Use toda a sua bagagem de vida e deixe a criatividade fluir na hora de escolher as peças do armário. Na dúvida, apele para o bom senso. Entenda os códigos do seu meio, observe algumas recomendações e crie sua pópria forma de se vestir. Vai ser divertido, você vai ver.