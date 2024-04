Doce na medida

Queima calórica

“Acordo sempre às 4h40, quando tenho mais energia, e vou para a academia em jejum. Sou bem disciplinada para separar a vida profissional da pessoal, mas, quando estou fazendo exercícios cardiovasculares, acabo abrindo o iPad e dando início ao trabalho. No escritório, carrego ele para cima e para baixo. Uso, inclusive, em conjunto com os dois monitores instalados na minha mesa. Assim me organizo melhor.”

Pé na estrada

“Faço questão de estar próxima dos franqueados para ajudar a disseminar a cultura da companhia. No ano passado, visitei 200 lojas. E me considero uma CEO muito presente na operação como um todo. Uma das fotos que decoram meu escritório, aquela na qual derramo chocolate sobre uma escada, foi tirada na fábrica do grupo, em Extrema, Minas Gerais.”

Família e descanso

“Mantenho em minha mesa uma foto do meu filho, Bruno, hoje com 17 anos, de quando ele era bebê. E há outra, na estante, em que estou ao lado do meu marido. Gosto de começar a trabalhar por volta das 7h50 e termino só cerca de 12 horas depois. Mas não abro mão de passar os fins de semana descansando na minha casa em Angra dos Reis.”

Escuta ativa

“A porta da minha sala está sempre aberta para quem quiser entrar. Só não admito reuniões online que demorem mais do que o previsto e reuniões para assuntos que podem ser resolvidos com um e-mail.”