De Ferraz de Vasconcelos a Seattle

As melhores histórias podem estar na esquina de casa ou do outro lado do mundo. É por isso que o time de jornalistas da EXAME mantém os olhos atentos às grandes pautas, independentemente de onde elas aconteçam. Todos os meses, para produzir uma revista que seja viva e imperdível, e que deixe uma marca positiva e indelével na rotina de nossos leitores, vamos aonde for preciso para apurar as melhores reportagens. Nesta edição da EXAME, fomos a lugares como Seattle e Nova York (Estados Unidos), Barcelona (Espanha), Le Brassus (Suíça), La Unión (Honduras) e Ferraz de Vasconcelos (em São Paulo). São milhares de quilômetros viajados de carro, avião e helicóptero em busca de conteúdos que resistam ao tempo.

Para a reportagem de capa, o editor Rodrigo Caetano e a repórter Marina Filippe, junto com o editor de fotografia Leandro Fonseca, foram até a Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, para mostrar a força empreendedora das metrópoles brasileiras. No início deste ano o Censo voltou a usar o termo “favelas” para se referir às regiões onde moram 16 milhões de brasileiros, metade deles empreendedores. Da necessidade nascem negócios cada vez mais promissores em saúde, educação, finanças e varejo. Jogar luz sobre esse mercado de 200 bilhões de reais demandou semanas de apuração e reforça o compromisso da EXAME de trabalhar para desenvolver o empreendedorismo brasileiro, seja ele na Faria Lima, seja nas regiões onde o estado se faz menos presente.

De Seattle, o editor Leo Branco foi o único jornalista latino-americano a visitar o departamento de inteligência artificial da Microsoft, líder mundial nessa frente de negócios. Lá, viu uma busca por inovação constante que deve manter o gigante de 3 trilhões de dólares no topo do capitalismo mundial. Na outra costa americana, o repórter Rafael Balago acompanhou ­reu­niões de prospecção de negócios da Apex, a agência de promoção de investimentos. Trouxe notícias para nossos canais digitais e mostrou o novo e bilionário desafio para o suco de laranja brasileiro. A reportagem está na seção EXAME Agro, junto com um texto do diretor de redação, Lucas Amorim, produzido de Barcelona, sobre as oportunidades de conexão do campo brasileiro. A 800 quilômetros dali, em Le Brassus, na Suíça, Pedro Valente, co-CEO da EXAME, visitou a emblemática sede da fabricante de relógios Audemars Piguet, com 150 anos de história.

Do outro lado do mundo, a repórter Raquel Brandão viu em primeira mão o plantio das primeiras videiras de um projeto da Aura Minerals de revitalizar a região mineradora de La Unión. A ambição é colocar Honduras no mapa global do vinho, e garantir emprego e renda para um povoado atualmente dependente da extração do ouro. É daqueles projetos em que visão de negócios e sustentabilidade caminham de mãos dadas, como defende a EXAME desde sua criação, há mais de 57 anos. Nossa história é construída com ambição, curiosidade — e muitos quilômetros percorridos.