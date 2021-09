Da Califórnia para a Paulista: conheça a loja conceito da Vans em SP

Logo na entrada da loja existe um espaço de descompressão onde é possível conhecer a história da Vans e de seus fundadores, Paul e Jim Van Doren, que criaram a marca na pequena cidade de Anaheim, na Califórnia, nos anos 1960. Andando mais um pouco, os clientes deparam com as roupas estilo streetwear e, no segundo andar, com a skate store. Tanto do primeiro pavimento quanto do mezanino no segundo andar é possível ver um enorme painel grafitado pelo artista plástico Felipe Yung, que ajuda a trazer para dentro da loja o skate praticado nas ruas. Os cobiçados tênis, obviamente, não ficam de fora. Mas esses já são mais do que conhecidos e estão no fundo.

Assim é a primeira loja conceito da Vans, que acaba de ser inaugurada em um espaço de 250 metros quadrados na Avenida Paulista, em São Paulo. Chamada de Brand Showcase Store e localizada dentro do Conjunto Nacional, o estabelecimento paulistano passa a ser a sétima loja do tipo no mundo. Outros seis endereços estão espalhados pela Europa, pelos Estados Unidos e pela Ásia. A nova Brand Showcase da Vans faz parte de um plano agressivo de abertura de novas lojas físicas que começou logo após a aquisição da operação brasileira pelo grupo Arezzo&Co, no final de 2019.

A Vans atua no Brasil desde 1998, mas até 2020 tinha apenas sete pontos físicos próprios no país. Desde que entrou para o conglomerado de Alexandre Birman, a marca quer fincar bandeira para além dos mais de 2.000 pontos de venda multimarcas nos quais já atua. Com a unidade da diversa Avenida Paulista, ponto de encontro de várias tribos urbanas, já são 19 lojas próprias em pleno funcionamento. Até o final do ano, pelo menos mais cinco pontos deverão ser abertos, o que representa um expressivo crescimento de 300% em dois anos. “A Avenida Paulista foi nossa escolha por ser uma pista para os skatistas, uma tela em branco para os artistas e um palco para os músicos”, explica Maíra Anastassakis, primeira mulher a ocupar um cargo de direção na Vans da América do Sul. “O objetivo da nova loja é gerar conexões e instigar as expressões criativas do consumidor, coisa que sempre guiou a Vans.”

Além dos produtos icônicos, como o Classic Vans preto de listras brancas e o Era, calçado com sola de borracha grossa febre entre os skatistas, a loja conceito da Vans traz diversos modelos de roupas, acessórios, equipamentos e peças do skate, o novo esporte nacional, incluindo shapes, rodinhas e eixos, de origem brasileira e importada. “Quem entrar na loja vai poder sair 100% paramentado para andar de skate. É a única loja da Vans que permite isso”, diz Anastassakis.