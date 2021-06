Comida em pó? Para a Foodz, esse é o futuro

Ninguém mais quer saber de comer besteira. Opções mais saudáveis vêm se tornando prioridade para quem quer conciliar rotina agitada, qualidade de vida e otimização do tempo. A startup Foodz entrou no mercado no final de 2020 para ser parte desse movimento de foodtechs no Brasil, com sua garrafa biodegradável contendo uma solução em pó vegana, sem glúten e sem lactose, que funciona como uma refeição completa.

O fundador é o francês Morgan Dierstein, que se mudou para o Brasil em 2014 e, durante a pandemia, se viu sem tempo para conciliar trabalho, filho e alimentação nutritiva. “Queria algo que fosse saudável para mim e não tinha, então decidi fazer”, conta.

Com a ajuda de especialistas em nutrição e engenharia de alimentos, ele montou a garrafa Foodz, com fórmula que equilibra 26 vitaminas e minerais essenciais, proteínas, gorduras, carboidratos, fibras e fitonutrientes. “A proteína respeita o ambiente e não vem de animal. A gordura boa é a do leite de coco, a mais saudável que existe”, explica.

Além disso, por volta de 80% dos minerais e vitaminas da composição são naturalmente fornecidos pelos ingredientes presentes, e o índice glicêmico baixo permite que quem toma se sinta saciado por mais tempo.

O benchmark da Foodz é a americana Soylent, criada em 2013. A foodtech coloca a soja como ator principal de seus produtos, “mas tem uma visão muito americana, como se comida não fosse agradável”, diz Dierstein, que acredita que o diferencial da Foodz é ser uma alternativa às refeições, não uma substituição.

Com menos de um ano, a Foodz­ conta com crescimento mensal de 30% e uma estimativa de 7 milhões de reais de receita em 2021. Dierstein conta que a meta da startup é ser um e-commerce, mesmo com alguns pontos de venda nas lojas Mundo Verde em São Paulo, “e tentar oferecer uma opção que seja relativamente completa, saudável e gostosa”.

