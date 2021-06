"Brasileiro, bien sür": gerente da Cartier no Brasil escuta até Anavitória

O francês Maxime Tarneaud trabalhava na Louis Vuitton em Nova York quando foi transferido para Buenos Aires e, poucos meses depois, para São Paulo.

“No dia em que cheguei, o Carlos Ferreirinha [hoje consultor], que trabalhava comigo, não estava para me receber, mas pediu a três amigos que me levassem para jantar”, conta. “Não há calor igual ao do brasileiro.” Maxime ficou na capital paulista por três anos, de 1998 a 2001, com uma certeza: um dia voltaria.

Sete anos depois, desembarcou novamente por aqui só com as malas, sem emprego. Ele se casou com uma brasileira, teve dois filhos e, há dez anos, é o gerente-geral da Cartier no país. A maison, que faz parte do grupo Richemont, não tem do que reclamar. No ano passado, o e-commerce brasileiro totalizou um faturamento previsto só para o quinto ano de operação, representando 10% das vendas retail no país e quase quintuplicando as vendas comparadas a 2019.