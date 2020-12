Mulheres ainda são minoria no topo das empresas

As mulheres avançaram no mercado de trabalho nos últimos anos, mas ainda há muito que melhorar nessa área, sobretudo no topo das organizações — quanto mais alto o nível hierárquico, maior a dificuldade para as mulheres superarem a barreira de gênero.

Isso ficou evidente na edição de MELHORES E ­MAIORES 2020, o especial da EXAME que premiou as empresas do Brasil que mais se destacaram no último ano. Entre as 500 maiores companhias do país, apenas 20 (ou 4%) têm uma mulher no comando — um desafio ainda maior para mulheres negras.

Uma das poucas integrantes da elite empresarial do país dirigida por uma mulher é a subsidiária brasileira da americana General Electric, a GE, que atua em negócios como energia, aviação e tecnologia da saúde.

Desde 2017, a filial brasileira da GE é comandada por Viveka Kaitila, uma finlandesa que cresceu no Brasil e está na empresa desde 1997. Na entrevista a seguir, ela fala sobre como acelerar a inclusão das mulheres.

A GE tem políticas específicas para promover a diversidade em seu corpo de funcionários?

Temos evoluído na questão do gênero feminino nos últimos anos, e eu sou uma prova disso. Sou a segunda CEO mulher na GE do Brasil [a primeira foi Adriana Machado, de 2011 a 2013]. Quando entrei na GE, não havia mulheres em cargos de liderança. Na maior parte das reuniões, eu era a única mulher. Atuamos em setores muito masculinos, mas estamos trabalhando para atrair mais diversidade em todos os níveis. Hoje, no Brasil, cerca de 24% dos funcionários são mulheres. Ainda é pouco, mas estamos trabalhando em várias frentes para melhorar esse quadro.

Como a prática da diversidade é estruturada na GE do Brasil?

A diversidade é de responsabilidade de todos na GE. Temos grupos de afinidade e líderes de diversidade em cada negócio para podermos realizar ações específicas por minoria e por setor. Os grupos de afinidade são fundamentais para aprofundar as discussões sobre o tema e preparar os planos com as ações necessárias. Temos projetos de representatividade feminina, de afrodescendentes, de LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de jovens talentos que estão iniciando a carreira na empresa.

Como toda a companhia é sensibilizada sobre o tema?

Essa é uma discussão que faz parte da cultura da empresa, é prioritária e diária. Promovemos um ambiente de respeito e inclusão com zero tolerância a qualquer tipo de discriminação. Fazemos há alguns anos a “Semana da Diversidade e Inclusão”, quando trazemos pessoas de diversas unidades da GE no mundo, de outras empresas e entidades para que possamos aprender e melhorar continuamente. Todos os nossos funcionários são convidados e participam ativamente com perguntas e comentários.

A GE anunciou em julho a criação do cargo global chief diversity officer, para o qual foi escolhido o executivo Michael Barber. Como a criação de um chefe global de diversidade vai influenciar a atuação brasileira nessa área?

O chief diversity officer é um afrodescendente que entende as dificuldades para promover a diversidade e está focado em mudar isso com métricas que vão ser trabalhadas de forma regular, avaliando o avanço que a companhia está tendo nessas áreas. A criação desse cargo é, antes de tudo, um exemplo de como esse assunto é uma prioridade em âmbito global. Esse executivo vai olhar para todas as unidades de negócios, e corporativamente, para ampliar, acelerar e reforçar as ações de diversidade e inclusão.

Diversidade tem a ver com inovação? Qual é a ligação entre os dois temas?

Se pensarmos na sustentabilidade do negócio no longo prazo, uma empresa não consegue ser inovadora e criar produtos que tenham valor para seus clientes se não tiver um entendimento do que o mercado está precisando. E não há como entender o mercado como um todo se você não tiver mentes criativas e pessoas que questionem e pensem diferente. Qualquer empresa que pense no futuro precisa ter diversidade dentro dela, para haver vários pontos de vista e, com isso, ter produtos que sejam mais adequados, mais eficientes e com processos mais simplificados. Para mim, diversidade tem tudo a ver com inovação. As duas coisas andam juntas.