Upgrade arrojado

Para as mulheres, anéis, pulseiras e pingentes são acessórios adorados quase desde o berço. Já os homens, de maneira geral, ainda têm enorme resistência a eles. Os que torcem o nariz não se dão conta do seguinte: anéis e companhia são sinônimo inequívoco de estilo extra. Mais: denotam enorme autoconfiança. Convém apostar em modelos mais discretos, pois são mais fáceis de combinar e não chamam tanta atenção em ambientes corporativos.

Cerco fechado

Como acertar na escolha de um acessório clássico: o cinto

1. Formal → Brunello Cucinelli

De couro liso e com fivela discreta, vai bem tanto com jeans quanto com calças de alfaiataria.

2. Claro → Salvatore Ferragamo

Uma opção que traz leveza. Não é preciso combinar a cor do cinto com a do sapato.

3. Tressê → Oriba

O couro trançado confere um quê a mais às composições sofisticadas.

4. Cadarço → Calvin Klein

É uma opção acertada para looks despojados. Boa companhia para bermuda e chinelo.

5. Texturizado → Calvin Klein

O couro desse tipo carrega um charme extra. Combina mais com fivela lisa, para não chamar muita atenção.

6. Chamativo → Calvin Klein

Para fugir do visual clássico, aposte neste modelo urbano e bem chamativo.

Anéis para principiantes

Be-a-bá para quem ainda não se rendeu ao acessório

→ 1 Polegar

Simboliza interação ou amizade, além de riqueza e poder. Ideal para usar com outros anéis na mesma mão.

→ 2 Indicador

Em geral é o dedo reservado para anéis com brasões de família e fraternidades. Aposte em modelos clássicos.

→ 3 Médio

Melhor dar preferência a versões minimalistas, sem muitos detalhes. Afinal, é um dedo conhecido por se envolver em polêmicas.

→ 4 Anelar

Não esqueça: é o dedo que indica que você é comprometido ou casado. Opte por anéis simples, de ouro (branco ou amarelo) ou prata.

→ 5 Mínimo

Vale anéis finos ou grossos, de preferência com desenhos ou pedra. Mostra que você é alguém que tem o que dizer.