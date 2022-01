Bvlgari abre hotel em um dos metros quadrados mais luxuosos do mundo

O contraste não poderia ser mais evidente. Em uma semana típica do começo de dezembro na capital francesa, com chuva e frio, foi inaugurado o resplandecente Bvlgari­ Hotel Paris. O mais novo empreendimento de luxo da marca fica no chamado triângulo dourado, formado pelas icônicas avenidas Geor­ge V, Montaigne e Champs Élysées. Entre seus vizinhos estão algumas embaixadas, como a da China e a do Brasil, além de lojas das mais renomadas grifes mundiais.

Apesar do clima bucólico de fim de outono europeu, a inauguração do hotel trouxe ao triângulo dourado de Paris um ar mais contemporâneo, valorizado pelos grandes vidros do lado de fora, com elementos clássicos dos prédios parisienses da arquitetura haussmanniana. O projeto foi assinado pelo estúdio italiano Antonio Citte­rio Patricia Viel e realça os códigos característicos dos estabelecimentos da casa de joalheria romana.

A maior parte dos 76 quartos são suítes com terraços e loggias. As diá­rias começam por volta de 1.300 euros. No topo do prédio está a ­Penthouse Bvlgari. Em mais de 1.000 metros quadrados, sendo 400 interiores e 600 exteriores em dois níveis, a cobertura tem um jardim arborizado, com plantas mediterrâneas e árvores frutíferas, e oferece vista panorâmica para os edifícios emblemáticos da capital, entre eles a Torre Eiffel.

Na gastronomia, o chef com três estrelas Michelin Niko Romito levou uma unidade de seu Il Ristorante para dentro do hotel. Com o menu, os hóspedes são convidados a viajar pela culinária italiana, com pratos clássicos reinterpretados. O hotel ainda tem spa, espaço fitness e uma piscina de 25 metros, uma das mais longas dos hotéis de luxo na capital francesa.

Sylvain Ercoli é o gerente-geral do novo Bvlgari Hotel Paris. No currículo dele está o comando de hotéis como o Ritz e o ­George V em Paris, o Martinez em Cannes e o Claridge’s e o Bvlgari Hotel London. Além dos hotéis nas capitais inglesa e francesa, a marca conta com unidades em Milão, Bali, Pequim, Xangai e Dubai. As próximas aberturas estão programadas para 2022, com Roma e Moscou, 2023, em Tóquio, seguido de Miami em 2024 e Los Angeles, com previsão para 2025.