Veja quem são os jogadores brasileiros na Ucrânia; atletas pedem ajuda

Uma série de jogadores brasileiros atuando no futebol da Ucrânia segue no país em meio ao conflito com a Rússia, que chegou a seu ápice na madrugada desta quinta-feira, 24, com a invasão da capital Kiev pela Rússia.

Mais cedo, jogadores que atuam no Shaktar Donestk e no Dínamo de Kiev, principal destino dos atletas brasileiros no país, postaram um vídeo afirmando que estão presos em um hotel na capital Kiev e pediram apoio do governo brasileiro.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

Nas imagens, o ex-santista Junior Moraes afirma que os jogadores se reuniram no hotel com crianças e esposas, e que fronteiras e espaço aéreo estão fechados. Moraes também é naturalizado ucraniano e joga pela seleção do país.

"Espero que a embaixada possa nos ajudar", diz no vídeo. Uma das esposas dos jogadores afirma que "nos sentimos realmente abandonados, as notícias não chegam até nós".

Ao todo, segundo a embaixada do Brasil, cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia, parte deles jogadores de futebol e suas famílias, além de outros profissionais em multinacionais e tecnologia.

O Shaktar tem atualmente 13 atletas brasileiros, o clube com mais jogadores do país. Além de Júnior Moraes, estão no time nomes como Pedrinho (ex-Corinthians), David Neres (ex-São Paulo), Alan Patrick (ex-Santos), Marlon (ex-Fluminense), entre outros.

Mais de uma dezena de atletas estão ainda espalhados por Dínamo, Zorya Luhansk, Metalist e outros clubes do país.

O campeonato ucraniano foi oficialmente suspenso nesta quinta-feira, após a invasão russa. Antes disso, jogos chegaram a ser paralisados e alguns clubes foram para período de treinos e pré-temporada no exterior. Alguns clubes já haviam liberado seus atletas, mas não foi o caso de Shaktar e Dínamo, onde as atividades permaneciam.

Dentinho diz "rezem pela Ucrânia"

O jogador brasileiro Dentinho, que atuava no Shaktar desde 2011, teve seu contrato finalizado em novembro e voltou ao Brasil antes do conflito.

Em postagem em seu Instagram, o atleta pediu aos brasileiros que "rezem pela Ucrânia". Dentinho atuava no Shaktar desde que deixou o Corinthians, onde se projetou para o futebol brasileiro.

A esposa de Dentinho, a modelo também brasileira Dani Souza, também já voltou ao Brasil.