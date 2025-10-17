Trocar de barbeiro é traição? Homens preferem trair parceiros do que cabeleireiros, diz pesquisa

Quase metade dos homens admite sentir mais culpa por trocar de cabeleireiro do que por trair a parceira.

Foi o que sugeriu uma pesquisa britânica realizada pela Capital Hair & Beauty, que entrevistou 2 mil homens no Reino Unido para entender os laços de confiança que eles mantêm com seus barbeiros.

O levantamento mostrou que 48% dos homens afirmaram sentir remorso ao mudar de profissional, enquanto apenas 44% disseram o mesmo em relação à infidelidade amorosa.

Para muitos, o barbeiro representa uma figura de confiança e estabilidade: 1 em cada 5 entrevistados afirmou frequentar o mesmo salão há mais de uma década.

A pesquisa revelou que 53% dos participantes afirmaram que preferem conversar com o barbeiro sobre temas pessoais do que com amigos próximos.

O corte de cabelo, segundo eles, se transforma em um momento de desabafo e conexão emocional.

Barbeiro ou terapeuta?

O estudo também mostrou que 38% dos homens enxergam o barbeiro como uma das pessoas mais confiáveis de sua rotina.

Entre as principais razões citadas estão a escuta sem julgamentos, a sensação de bem-estar e o vínculo criado ao longo do tempo.

Segundo a marca, o resultado reforça o papel do barbeiro como uma figura de confiança no cotidiano masculino, com um vínculo que vai além do serviço prestado e se aproxima de uma relação quase terapêutica.