‘Pior McDonald’s do mundo’ será fechado após mais de 900 brigas registradas

O pior entre os "piores McDonald’s do mundo" fica em Ottawa, no Canadá, e fechará as portas definitivamente após quase 40 anos de péssimo serviço.

E não é exagero. No histórico da funesta franqueada, mais de 900 brigas registradas e uma cartela de clientes conhecidos pela sujeira e desordem que causam.

Segundo informações do Daily Mail, tais fatores fizeram com que o dono da licença não quisesse mais renovar o contrato, agendando, por fim, o encerramento do estabelecimento para o mês de abril.

O local se tornou conhecido por ser fonte de vídeos de violência e desentendimentos entre frequentadores e funcionários do estabelecimento.

Em 2013, a unidade ganhou destaque após viralizar um vídeo de uma grande briga dentro da loja, em que clientes trocavam golpes enquanto um homem tirava um guaxinim de sua jaqueta.

No ano passado, o McDonald’s foi forçado a reduzir suas horas de operações devido ao seu ambiente hostil.

Porém as coisas pioraram e o chefe de polícia levantou preocupações sobre o restaurante em uma carta ao presidente e CEO do McDonald’s Canadá. Ele referenciou a “atividade criminosa em curso e desordem social” do local.