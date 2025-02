Paredão BBB 25: Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada estão na berlinda; saiba como votar

O BBB 25 definiu mais um Paredão triplo no domingo, 23, com Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada na disputa pela permanência. A votação do público decidirá quem segue no jogo.

A dinâmica começou no sábado, 22, quando Diogo atendeu ao Big Fone e foi automaticamente indicado. Ele puxou Thamiris, mas Camilla usou o Poder Curinga para trocar a indicação da irmã por Vilma.

No domingo, Guilherme venceu o Anjo e imunizou Joselma. O líder João Pedro indicou Vitória Strada, fechando o trio emparedado.

Com duas vagas já ocupadas, os participantes foram ao Confessionário para definir quem completaria o trio emparedado. Confira como cada um votou:

Camilla : Renata

: Renata Delma : Camilla

: Camilla Maike : Aline

: Aline Gracyanne Barbosa : Renata

: Renata Guilherme : Camilla

: Camilla Renata : Camilla

: Camilla Eva : Camilla

: Camilla João Gabriel : Aline

: Aline Vilma : Camilla

: Camilla Vitória Strada : Maike

: Maike Diogo Almeida : Camilla

: Camilla Daniele Hypolito : Maike

: Maike Aline : Maike

: Maike Diego Hypolito : Camilla

: Camilla Vinícius : Maike

: Maike Thamiris: Renata

Com 7 votos, Camilla foi a mais votada da casa, mas escapou da berlinda graças ao Poder Curinga. Dessa forma, Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada formaram o sexto Paredão da edição.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google. Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: