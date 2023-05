Menino salva ônibus escolar desgovernado por ser o único fora do celular; veja o vídeo

Um garoto impediu um ônibus de bater depois que o motorista do veículo perdeu a consciência. O caso aconteceu em Michigan nos Estados Unidos, no dia 26 de abril, e um relatório sobre o ocorrido, foi divulgado neste domingo, 14, pela CBS.

Segundo o relatório, Dillon Reeves, aluno da sétima série, impediu o ônibus escolar de bater porque ele era o único passageiro que não estava utilizando celular no momento. Em entrevista à CBS, ele disse: “Eu simplesmente sabia o que fazer naquele momento. O ônibus estava saindo da estrada", completou.

O caso

Em um vídeo que foi capturado por uma câmera de segurança, Dillon é visto correndo para o volante depois de perceber que o motorista havia desmaiado. O garoto pisou no freio, desviou o ônibus do tráfego e finalmente o parou enquanto outros alunos gritavam em pânico.

“Alguém ligue para o 911! Agora!" Dillon gritou enquanto parava o ônibus.

Veja:

O pai do garoto afirmou que incentiva Dillan a não ficar no celular e notar as coisas e o que está acontecendo: “O que mais você vai fazer quando não tiver um telefone? Você vai olhar para as pessoas, vai notar coisas. Você vai olhar pela janela. É uma lição muito poderosa, talvez uma lição do tipo mudar o mundo.”, disse o pai.

Vários jovens do ônibus revelaram que estavam imersos em seus celulares quando o motorista começou a perder a consciência. “Eu coloquei meus AirPods”, disse um aluno, referindo-se aos fones de ouvido sem fio. Um segundo aluno acrescentou: “Eu estava olhando no meu telefone”.

Após a notícia de sua intervenção no ônibus desgovernado, Dillon foi amplamente elogiado como um herói pelo superintendente da escola. “As ações do aluno que ajudou a parar o ônibus fizeram toda a diferença hoje, e eu não poderia estar mais orgulhoso de seus esforços”, disse o superintendente, Robert D Livernois, via Facebook.