Jogador da 1ª divisão do futebol da Austrália se declara homossexual

Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, clube da primeira divisão da Austrália, declarou nesta quarta-feira, 27, ser homossexual. A fala do jovem atleta pode iniciar um movimento para romper um grande tabu no futebol masculino, esporte onde pouco se fala da sexualidade.

O lateral-esquerdo de 21 anos publicou um vídeo em seu perfil do Twitter. "Tenho orgulho em anunciar publicamente que sou gay. Tem sido uma viagem para chegar a este ponto da minha vida, mas não podia estar mais feliz com a minha decisão de assumir a minha homossexualidade. Tenho lutado contra a minha sexualidade há mais de seis anos, e estou contente por poder colocar um fim nisso", escreveu Cavallo.

Cavallo disse que estava cansado de "viver uma vida dupla". O atleta disse que apenas deseja jogar futebol e ser tratado com igualdade. "Eu vivi com a suposição de que esse era um assunto sobre o qual eu nunca poderia falar", disse ele.

O jogador afirmou que queria mudar o silêncio com que outros jogadores vivem sobre sua sexualidade, tornando-se um dos poucos jogador de futebol em atividade a se declarar publicamente gay. Poucos atletas se declaram homossexuais durante a carreira de jogador. A revelação, quando acontece, é feita depois da aposentadoria.