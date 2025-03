Guilherme recebe resultado da enquete do Líder no BBB 25: público avalia sua liderança

Na noite desta quinta-feira, 20, Guilherme descobriu como o público avaliou sua primeira liderança no BBB 25. Em uma votação realizada no Gshow, os fãs do reality show consideraram que o reinado do brother foi "Deu sono".

A notícia chegou a Guilherme enquanto ele estava no Apê do Líder, onde recebeu um aviso para conferir o resultado na Central do Líder. Após avaliar os números em silêncio, ele voltou a se deitar na cama por um momento antes de desocupar o quarto.

A reação de Guilherme ao resultado da enquete

Antes de deixar o local, Guilherme comentou sozinho: "Se Deus quiser, já, já eu volto", enquanto recolhia suas malas. Ao descer as escadas, Daniele Hypolito mencionou que o Líder havia sido orientado a desocupar o cômodo mais cedo naquele dia.

Nova Prova do Líder acontece nesta tarde

A semana promete ser movimentada no BBB 25, com uma nova Prova do Líder agendada para começar na parte da tarde. A disputa terá duas etapas, sendo a segunda realizada durante o programa ao vivo.

O apresentador Tadeu Schmidt explicou os detalhes da dinâmica na noite anterior, preparando o terreno para mais uma semana intensa no reality show.