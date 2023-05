Como prevenir e tratar o estresse? Especialista revela estratégias eficazes e naturais

O estresse é uma reação normal do organismo que se manifesta com componentes físicos, mentais e hormonais toda vez que surge a necessidade de uma adaptação grande. Contudo, ele pode oferecer risco à saúde quando se torna exagerado e constante. Porém, existem diversas atitudes fáceis que podem contribuir para prevenção ou tratamento do estresse.

De acordo com o Dr. Danilo Höfling, endocrinologista e metabologista, a manutenção de uma dieta saudável, por exemplo, é essencial para qualquer programa de redução do estresse. Além disso, a quantidade e a qualidade do sono são essenciais para o descanso do cérebro e, portanto, para o funcionamento normal do órgão.

“A manutenção de um programa de atividades físicas regulares, especialmente as aeróbicas; tirar férias do trabalho com regularidade; sorrir, pois o riso é a face visível do bom humor, o riso faz bem à saúde e o sorriso faz bem à mente; estruturação do tempo, pois a organização das tarefas e do merecido descanso nos ajuda reduzir o estresse e a yoga, que tem sido recomendada como uma técnica para auxiliar no controle do estresse e outros problemas de saúde”, enumera o médico.

Confira maneiras de combater o estresse:

1. Encontre a causa do estresse

Um ponto importante para começar a tratar o estresse é identificar a causa dele. “A pessoa pode procurar entender o que está lhe causando mais estresse e combatê-lo, buscando controlar a causa dele em sua vida”, recomenda a psicóloga Carine Eleutério.

Segundo a profissional, fazer psicoterapia regularmente “também pode ser citado como um meio de evitar o estresse, dado que o auxílio de um profissional ajuda a evitar maiores desgastes causados pelo estresse”.

2. Cuidado com os maus hábitos

Adotar bons hábitos diários nem sempre é suficiente para combater o estresse. Por isso, também é importante reduzir ou acabar com os maus hábitos, como o fumo, pois “o ato de fumar leva ao organismo inúmeras toxinas que afetam negativamente o sistema imunológico da pessoa, deixando-a mais debilitada”, explica Carine Eleutério.

3. Aromaterapia contra o estresse

Algumas formas de terapias naturais também podem ser muito positivas para o tratamento do estresse. Além do yoga, citado pelo Dr. Danilo Höfling, existem outras técnicas, como a aromaterapia, que podem trazer muitos benefícios à saúde.

“A aromaterapia, terapia que faz uso de aromas, cheiros e essências, é também aconselhável para o relaxamento do corpo, possibilitando bons resultados contra o estresse e diversos outros tipos de transtornos”, assegura a psicóloga.

Ainda de acordo com Carine Eleutério, os aromas podem atuar em diversos processos, como na forma olfativa, em que é absorvido pelo organismo e atinge a corrente sanguínea. “Por exemplo, a lavanda atua no mesencéfalo, diminuindo a ACTH, hormônio que estimula a secreção dos hormônios do estresse [cortisol e adrenalina], que causam os sintomas fisiológicos do estresse”, exemplifica.

4. Pratique exercícios físicos

Como podemos observar, existem inúmeras formas de diminuir ou até evitar o estresse, de todas elas, o exercício físico regular e moderado pode ser considerado uma das mais eficazes, pois “ajuda a dissipar as tensões, faz-nos dormir melhor e pode ajudar na concentração”, esclarece a psicóloga Carine Eleutério.

Apesar de simples, todos nós sabemos que é muito difícil colocar em prática todas essas dicas de bem-estar, mas é sempre importante lembrar que uma boa qualidade de vida é o melhor combate ao estresse.