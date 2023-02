Após show no Super Bowl, Rihanna confirma que está grávida do segundo filho

A cantora Rihanna está grávida de seu segundo filho. A informação foi confirmada por representantes da cantora de 34 anos para a versão americana da Revista Rolling Stone. Oito meses após o nascimento do primeiro filho, ela e o namorado, A$AP Rocky, serão pais novamente.

Rihanna se apresentou no intervalo do Super Bowl neste domingo, 12, em Glendale, no Arizona, após sete anos longe dos palcos. Durante o show, a cantora acariciou a barriga em diversos momento, o que levantou especulações sobre uma nova gravidez. A artista cantou os maiores sucessos da carreira, entre eles o hit "Diamonds", um dos melhores momentos da apresentação.

Nas últimas semanas, o portal Page Six revelou que Rihanna fará uma turnê após sua apresentação no Super Bowl. Esta seria a primeira tour da cantora desde 2016, quando ela percorreu três continentes e fez 75 shows. Segundo o jornalista brasileiro José Norberto Flesch, ela pode se apresentar no Brasil ainda em 2023. Com a notícia da gravidez, o público especula se o retorno aos palcos pode ser adiado. O último álbum lançado por Rihanna foi "ANTI", em 2016.

