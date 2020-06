XP compra fintech de consolidação de investimentos Fliper

Em plena pandemia, a XP Inc. anunciou a compra da fintech brasileira Fliper, dona de uma plataforma automatizada de investimentos que oferece ferramentas para os usuários gerenciar suas aplicações financeiras. A XP adquiriu participação majoritária na companhia, mas os sócios fundadores permanecem no negócio e terão independência para administrá-lo. O valor da transação não foi divulgado.

A Fliper foi fundada em 2017 por Felipe Bonani, Renan Georges e Walter Poladian para facilitar a gestão de investimentos. A plataforma da empresa, lançada em outubro de 2018, permite ver em um lugar só os investimentos feitos em diversas instituições financeiras, comparar a performance das carteiras, acompanhar a evolução do patrimônio e acessar notícias sobre o mercado. Há um aplicativo para investidores e uma plataforma web para assessores de investimentos.

Hoje, a fintech já tem mais de 60.000 usuários e cerca de 7 bilhões de reais de investimentos mapeados. Os sócios projetam chegar à marca de 5 milhões de usuários nos próximos anos. Para Georges, a aquisição pela XP gera uma série de oportunidades para o crescimento do negócio.

“Temos muita sinergia e um potencial enorme para acelerar nosso crescimento nos próximos anos. Fizemos questão de garantir em contrato a independência da gestão para que nossos usuários tenham a certeza de que trabalharemos da mesma forma para todas as instituições financeiras parceiras”, afirma Georges, em nota.

Para a XP, o negócio é uma forma de acelerar o movimento do open banking no Brasil e oferecer a seus clientes uma nova ferramenta para administrar seus investimentos. As áreas de segurança, tecnologia, backoffice e marketing da empresa vão auxiliar a Fliper a partir de agora.

“A Fliper complementa exponencialmente nosso ecossistema de serviços ao entregar uma geração de valor adicional para todos os seus usuários, que em muitos casos ainda possuem contas em diversas instituições financeiras”, diz Gabriel Leal, sócio da XP Inc.

A expectativa do sócio é que, ao comparar as diferentes carteiras, os clientes optem por migrar para plataformas de investimento do grupo. A XP Inc. é dona das marcas XP Investimentos, Rico, Clear, Spiti, Infomoney e Leadr. A companhia possui mais de 2 milhões de clientes e 366 bilhões de reais de ativos sob custódia.