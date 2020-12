Vox lança fundo de crédito de R$ 9 milhões para microempreendedores

Microempreendedores agora tem mais uma opção para tomar crédito no Brasil. Nesta semana, a gestora Vox Capital, de investimentos de impacto, lançou um fundo privado de crédito para empreendedores com patrimônio de 9 milhões de reais. Com isso, irá emprestar até 25.000 reais para pequenos empresários brasileiros.

O fundo Empírica VOX Impacto FIC FIM CP é feito em parceria com a gestora Empírica e vendido pelas plataformas Órama e Vitreo. Para acessar o crédito, os empreendedores podem procurar as instituições parceiras Banco Pérola, BizCapital, CredPopular e Empresta Capital.

“O fundo Empírica VOX não só amplia o acesso a linhas de financiamentos, como busca apoiar a saúde financeira dos clientes, dar dicas de gestão da quantia recebida, fortalecer a produtividade e capacidade de geração de receita do empreendedor, além de aumentar a resiliência financeira e fomentar o empreendedorismo”, afirma Daniel Izzo, presidente da Vox Capital.

Já Giuliano Longo, sócio-diretor da Empírica Investimentos, diz que o fundo vai ser uma ferramenta para tentar equalizar a distribuição de crédito no país. “Hoje, 54% do crédito vai para quem tem renda superior a 5 salários-mínimos. Diante desse cenário, criamos opções de crédito para a inclusão de classes pouco assistidas no mercado. Olhamos as duas pontas, o investidor que busca rentabilidade e o credor, que precisa de dinheiro e taxas de juros acessíveis”, afirma.