Você já ouviu falar em contabilidade 4.0? Entenda o que muda

Escolher o melhor regime tributário, ter segurança na hora de abrir uma empresa e ficar em dia com taxas, impostos e tributos são apenas algumas das vantagens que a contabilidade proporciona aos empreendedores. O que muitos pequenos empresários estão descobrindo também é o papel estratégico que uma boa gestão contábil pode oferecer. E mais: que a união de novas tecnologias com práticas contábeis tradicionais pode trazer bem mais ganhos e agilidade às companhias. Estudo realizado pela consultoria Deloitte em parceria com a EXAME no ano passado mostra que 78% das pequenas e médias empresas que mais crescem investem em novas tecnologias. Batizada de “As PMEs Que Mais Crescem no Brasil 2019”, a pesquisa traz informações sobre novos investimentos em soluções como softwares contábeis, cloud computing, big data, entre outras aplicáveis à contabilidade.

O fato é que, assim como ocorre com outras áreas, a tecnologia também vem mudando o mercado da contabilidade nos últimos anos. Esse movimento começou no início da década com o surgimento dos primeiros escritórios de contabilidade online. “Com toda essa transformação, ficou evidente que a gestão contábil e fiscal das empresas também poderia ser otimizada. Quando os clientes percebem que o impacto vem direto na economia de tempo e dinheiro, aí a responsabilidade de entregar tudo com agilidade e qualidade fica ainda maior”, diz Anderson Feitosa, CEO da Conube Contabilidade, startup especializada em soluções contábeis e fiscais no ambiente digital.

Vida conectada

O fenômeno, que pode ser chamado de contabilidade 4.0, é simples de entender. Da mesma maneira que mudou a forma como pedimos comida, ouvimos música, pegamos um táxi ou escolhemos um filme, era uma questão de tempo até que a transformação digital invadisse também a maneira como se faz contabilidade. “Os consumidores são cada vez mais digitais, exigentes, necessitam de interação, querem respostas e tudo com rapidez! O grande desafio está em oferecer experiências envolventes, apaixonantes e transformadoras”, afirma Feitosa.

Outro fator que catalisa as mudanças do setor de contabilidade digital é o avanço do empreendedorismo no Brasil. De maio a agosto de 2020, 1,14 milhão de empresas foram abertas, um aumento de 6% em relação aos primeiros meses do ano e um crescimento de 2% em comparação com o mesmo período de 2019. Segundo o Mapa de Empresas do Ministério da Economia, apenas em setembro foram abertos 252.840 negócios a mais do que foram fechados. Em razão da crise ocasionada pela pandemia de covid-19, cerca de 25% dos brasileiros adultos estão buscando, em novos empreendimentos, uma fonte de renda.

Para esses novos empreendedores, a contabilidade online ajuda a dinamizar o processo de abertura e gestão de uma empresa por oferecer uma plataforma ágil, segurança, atendimento online e a possibilidade de monitorar todos os processos da empresa digitalmente a qualquer hora e de qualquer lugar. “Grande parte das tarefas que antes só poderiam ser realizadas manualmente e envolvendo um número grande de profissionais atuando de maneira repetitiva hoje já pode ser realizada automaticamente por meio de diversas ferramentas, sistemas, softwares e até mesmo robôs de apuração de impostos”, completa o CEO da Conube.

Mais agilidade, menos burocracia

Além da gestão financeira facilitada e da importante integração com os bancos, as plataformas de contabilidade online trazem outro valor importantíssimo para os pequenos e médios empreendedores: a praticidade para acompanhar as atividades da empresa, o que se traduz na redução da burocracia. Além disso, permite a aproximação com bancos digitais e a facilidade do open banking, que representam uma revolução que está só começando. “O trabalho de um contador é muito amplo, mas o fato é que precisamos das informações financeiras das empresas e sabemos que simplificar esse envio significa mais facilidade para os clientes. Essa integração é um enorme avanço em favor dos usuários e é isso que sempre buscamos oferecer”, afirma o executivo.

Como em toda transformação, a mudança nesse mercado também trouxe um período de muitas dúvidas. Muita gente ainda acredita que seja uma contabilidade parcial, que poderia exigir algum tipo de complemento, que não seria possível tirar dúvidas com ninguém, entre outras questões. Mas não é assim. “A contabilidade digital já entrega tudo o que a empresa precisa em relação aos serviços contábeis”, conta Feitosa. Ela nada mais é do que a contabilidade completa das empresas, porém sendo realizada com mais praticidade, por meio de processos digitais, automatizados. “Com a tecnologia trabalhando a nosso favor, é possível atender com muito mais assertividade e eficiência.”