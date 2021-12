Você está pronto para ter o seu negócio? Saiba respondendo estas perguntas

Apesar dos efeitos da pandemia na economia e nas pequenas empresas, pela primeira, ter o próprio negócio é o segundo maior sonho do brasileiro, atrás apenas do desejo de viajar. O dado foi divulgado no mais recente levantamento Global Entrepreneurship Monitor (GEM), referente ao ano de 2020.

A pesquisa também apontou que 50 milhões de pessoas pretendem abrir uma empresa nos próximos três anos, um aumento de 75% em relação ao levantamento de 2019. Acontece que com um cenário econômico instável e em um mercado cada vez mais competitivo, ter uma boa ideia de negócio não é o suficiente.

Alguns requisitos são necessários para tirar uma ideia do papel e ter chances de torná-la um empreendimento de sucesso. Esses pontos estão no questionário abaixo, que produzimos e disponibilizamos gratuitamente para ajudar àqueles que pretendem começar o próprio negócio.

Responda as perguntas a seguir e descubra se você está no caminho certo para ter um negócio de sucesso.