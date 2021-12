Da educação para a beleza: Janguiê Diniz lança marca de produtos naturais

O empresário Janguiê Diniz, fundador da Ser Educacional, uma das principais redes de educação do país, decidiu se arriscar em um novo e tão promissor setor quanto o dos estudos: o de beleza e bem-estar. Junto do também empresário Márcio Giacobelli, Diniz criou a Minha Raiz, empresa de produtos de beleza naturais e que chega ao mercado oficialmente nesta segunda-feira, 13.

Aprenda como investir seu dinheiro para realizar o sonho do negócio próprio. Comece agora.

O diferencial da empresa está na criação de produtos 100% naturais e que cumpram, além da beleza, o papel de trazer bem-estar, energia, concentração, emagrecimento e até melhorias no sono. “Nossos produtos são a perfeita conexão entre o que as pessoas realmente precisam e o que há de mais legítimo e eficaz na natureza”, explica Márcio Giacobelli, um dos fundadores da Minha Raiz e também sócio fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

O modelo de negócio é baseado no conceito de omnichannel, ou seja, com atendimento e vendas em múltiplos canais, como site e consultores treinados pela empresa. Profissionais parceiros também poderão se tornar embaixadores da marca e, para além do uso dos produtos em salões e consultórios, receberão treinamentos e cursos de capacitação. “Acreditamos que oferecer ao consumidor diversos pontos de contato com a marca torna nossos produtos mais acessíveis e atraentes. Por isso, investimos no modelo de omnichannel, visando fazer com que nosso público-alvo nos encontre onde e quando precisar”, diz Diniz.

“A informação e capacidade de apresentação são fundamentais. Por isso, ofereceremos orientação e treinamento para toda nossa rede de consultores e embaixadores, bem como para profissionais técnicos parceiros, como esteticistas, cabeleireiros, manicures e terapeutas”, diz Giacobelli.

A Minha Raiz também terá um programa de fidelidade que irá premiar os consultores mais ativos. A ideia é oferecer cashback progressivo para aqueles que se mantiverem ativos por meses consecutivos, além da participação em sorteios de prêmios e bônus por indicações.

“Queremos, com essa iniciativa, criar uma comunidade inteira de pessoas engajadas e motivadas a levarem bem-estar e saúde a outras pessoas, em um ciclo virtuoso que promoverá melhoria de qualidade de vida a todos”, diz Diniz.

Essa não é a primeira incusão do empresário fora do setor educacional. Há alguns meses, Diniz também ampliou o rol de setores nos quais aporta seus recursos e comprou 30% da startup 4.events, que cria tecnologia para solucionar problemas comuns dos encontros online e que facilita o dia a dia dos eventos corporativos feitos à distância.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.