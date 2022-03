Como vender mais pela internet? 4 dicas para aumentar vendas no digital

Se antes da pandemia o mundo já observava uma migração acelerada dos consumidores para o ambiente digital, com a chegada do novo coronavírus essa transformação se tornou ainda mais evidente.

De acordo com um estudo da consultoria americana Mckinsey, mais da metade (53%) das empresas notou um aumento na demanda dos consumidores por compras e serviços online ao longo da pandemia. E tudo indica que a tendência veio para ficar.

Afinal, mesmo depois do afrouxamento das medidas de isolamento e retomada do varejo físico, o comércio eletrônico continua crescendo em ritmo acelerado. De acordo com o indicador de consumo MCC-ENET, uma parceria entre a Companhia Compre & Confie e a Câmara Brasileira de Economia Digital, somente em janeiro deste ano o mercado online brasileiro cresceu 20,56% na comparação com o mesmo período de 2021.

Os dados não deixam dúvidas: para que tenham sucesso e consigam se manter competitivas daqui para a frente, as empresas precisam dominar técnicas de vendas pela internet.

Pensando nisso, nós listamos abaixo, com apoio do BTG Pactual Empresas, quatro dicas para ajudar a sua PME nesse processo de digitalização das vendas. Veja.

1. Invista na experiência do usuário

Um dos grandes erros de quem começa o processo de migração para o digital, é montar um site sem pensar nos diferentes dispositivos que os clientes podem utilizar para acessá-lo. Afinal, se antes a maior parte das compras online era feita no computador, hoje os dispositivos móveis são responsáveis por boa parte das visitas. Por isso, construir seu ambiente online de forma responsiva (isto é, de forma que ele se adapte automaticamente a diferentes layouts e tamanhos de tela) é essencial dentro de uma estratégia de vendas online.

2. Otimize a jornada de compra

Quando o assunto é aumentar as vendas pela internet, deixar a jornada de compra mais enxuta também se mostra bastante importante. Para ter uma ideia, a quantidade de etapas e informações pessoais solicitadas por sites e aplicativos antes de chegar no carrinho foi citada como um dos principais motivos para desistência de compras por 32% dos participantes do relatório CX Trends 2022, realizado pela Octadesk em parceria com a Opinion Box.

Fique atento aos excessos e coloque-se sempre no lugar do cliente. “Como você gostaria que fosse a sua experiência de compra?” e “O que poderia ser aprimorado no site de sua empresa para chegar lá?” são perguntas que podem ajudar.

3. Aposte nas redes sociais

As redes sociais também podem (e devem!) fazer parte de sua estratégia de vendas online. A maioria delas já oferece ferramentas estratégicas para isso e ainda trazem outra vantagem: a possibilidade de conhecer e se comunicar diretamente com o público-alvo — fator cada vez mais decisivo para o sucesso e competitividade das empresas. Além disso, elas podem ser utilizadas para veicular campanhas e anúncios bem segmentados, o que também ajuda a potencializar as suas vendas.

4. Considere vender em marketplaces

Para além de seu próprio e-commerce, estar presente em marketplaces pode ser uma boa estratégia para aumentar as vendas e o faturamento — especialmente para pequenos empreendedores que ainda não têm familiaridade com vendas online.

Isso porque, além de servirem como “vitrines virtuais” para a sua marca, os marketplaces também fazem a administração de pagamentos, logística e marketing.

