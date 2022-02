Valoreo capta US$ 80 mi em Série B liderado por fundo L Catterton

Holding de comércio eletrônico, a Valoreo concluiu com sucesso uma rodada Série B de 80 milhões de dólares liderada pelo fundo latino-americano L Catterton, a maior empresa global de private equity focada no consumidor, com participação de outros investidores selecionados.

A companhia utilizará o capital para acelerar a aquisição de marcas de destaque no comércio eletrônico na América Latina, aprimorar a plataforma tecnológica, impulsionar a expansão geográfica e estimular o crescimento orgânico das marcas já existentes em seu portfólio.

Com operações no México, Brasil e Colômbia, a Valoreo adquire, opera e escala marcas líderes de categoria no e-commerce. A Valoreo foi fundada no final de 2020 por Martin e Stefan Florea, Alexander Gruell, Cedrik Hoffmann e Miguel Oehling, a equipe combina Private Equity, Banco de Investimentos, Comércio Eletrônico, Manufatura e Gestão de Supply Chain.

Em menos de um ano a companhia levantou 80 milhões de dólares nas rodadas Semente e Série A, com investidores de toda a parte do mundo, incluindo KASZEK, Upper90, Presight Capital, Kingsway Capital e FJ Labs.

A Valoreo concluiu a aquisição de mais de 25 marcas locais líderes em diversas categorias, incluindo Beleza e Cuidado Pessoal, Infantil, Fitness e Móveis e Decoração e vende em plataformas como Mercado Livre e Amazon. A Valoreo já contratou mais de 200 funcionários que são os melhores em operações, tecnologia e aquisições.

Alexander Gruell, Stefan e Martin Florea, Co-Fundadores e Co-CEOs da Valoreo declararam que, "desde o início, nosso foco tem sido conectar os consumidores a produtos de qualidade e com preços acessíveis. Temos experimentado um crescimento expressivo e com o apoio da L Catterton vamos solidificar nossa posição como a principal holding de comércio eletrônico da próxima geração na América Latina. Não apenas continuaremos a agregar marcas de qualidade, mas daremos aos nossos consumidores a melhor experiência de compra através de uma plataforma tecnológica inovadora. Estamos animados por dar este próximo passo para que possamos agregar ainda mais valor para empreendedores e consumidores nas regiões que atendemos".

"Estou muito entusiasmado com as enormes perspectivas de crescimento que temos pela frente aqui na Valoreo e este investimento da L Catterton nos permitirá continuar a construir nossa tecnologia proprietária, além de dobrar nossas múltiplas iniciativas operacionais, como a expansão internacional, na qual já estamos levando as marcas que estão no nosso portfólio a novos mercados. Fechamos o ano superando nosso plano inicial com eventos comerciais como a Black Friday, onde tivemos um crescimento de 90% no período, em comparação com o ano anterior, e temos grandes planos para 2022", disse Pedro Bousoño, COO da Valoreo e ex-Amazon GM.

L Catterton tem experiência significativa investindo em marcas digitais de crescimento rápido e disruptivas. Os investimentos prévios e atuais da empresa incluem: Function of Beauty, Restoration Hardware, Birkenstock e Everlane. Outros investimentos da L Catterton Latin America incluem Ben & Frank, NotCo, Petlove, Despegar.com, OdontoCompany, Cholula, Espaçolaser, Grupo MYT, St. Marche, e Bodytech.

