Por R$1 por dia, startup IZA quer garantir seguros de vida para autônomos

Não é de hoje que o mercado de seguros tem atraído grandes investidores de startups e empreendedores visionários. Com o setor movimentado, também há uma preocupação crescente de grandes empresas financeiras em criarem seus próprios produtos com a finalidade de abocanhar parte de um mercado que movimenta mais de 270 bilhões de reais por ano.

Inovação abre um mundo de oportunidades para empresas dos mais variados setores. Veja como, no curso Inovação na Prática

Nesse cenário, há espaço para empresas que se dispõem a criar soluções inovadoras e capazes de ampliar o acesso de diferentes públicos ao bilionário mercado de seguros. É o caso da IZA, insurtech criada em abril deste ano pelos empreendedores Gabriel de Ségur, Amanda Senedesi e Amanda Nespatti com a intenção de trazer seguros mais acessíveis para trabalhadores autônomos, informais e prestadores de serviço. As apólices custam em torno de R$ 30, ou seja, R$ 1 por dia, e têm cobertura mínima de 30.000 reais.

Na visão do fundador da IZA, as apólices mais baratas seriam uma solução para ampliar a cobertura a um público tradicionalmente desassistido pelo mercado. Entre os produtos oferecidos pela insurtech estão reembolsos para atendimentos médico, hospitalar e odontológico em caso de acidentes, cobertura para invalidez temporária e permanente, cobertura em caso de morte e assistência funeral.

“O nosso produto sempre teve a intenção de ser algo que atenda a real necessidade dos mais de 40 milhões de trabalhadores autônomos desse país que evitam produtos financeiros tradicionais e passam a ter de contar com um atendimento médico moroso em caso de emergências”, diz.

A contratação do seguro é feita 100% online através da plataforma digital da IZA. Além do consumidor final, a startup também atende empresas que têm em sua mão de obra trabalhadores autônomos e prestadores terceirizados. É uma aposta em tanto para empresas de entrega e logística, por exemplo, que contam com entregadores e motoristas independentes. Já são três parcerias lançadas, entre elas estão as empresas de delivery Alfred e Carbono Zero. Outras 11 parcerias devem ser fechadas nos próximos meses.

Para as empresas, a insurtech pode calcular os valores segurados a partir de três critérios: proteção no formato intermitente, ou seja, por um dia ou por algumas horas, por entrega ou por mês. O grande diferencial da IZA, segundo Ségur, frente a concorrência está na comodidade para o consumidor. “Queremos passar longe das burocracias do setor. Simplificamos o produto, o processo e o preço”, diz.

Toda a fórmula explorada pela insurtech ajuda a estabelecer a meta ousada de ter 10.000 pessoas cadastradas na plataforma até o final do ano. Hoje são 1.000. “Isso é relevante para uma empresa com só 8 meses de vida. Mas se calibrarmos bem comunicação, posicionamento e os canais certos, as chances são grandes, diz.

Investimentos

Em cinco meses de operação, a IZA já havia captado 13 milhões de reais em investimento-anjo. A primeira rodada, de 7 milhões de reais, aconteceu antes mesmo da empresa passar a operar, com a finalidade exclusiva de tirar os planos do papel. O valor foi usado para obter a licença junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep), órgão que regulamenta o setor, e no recrutamento do time interno.

A nova rodada, de 6 milhões de reais, vem para escalar o negócio. O grande foco será em tecnologia e em incrementar os números de venda dos seguros para trazer indicadores positivos aos investidores. Uma pré série A também já é estudada pela startup ainda em 2021. “Estamos animados com as chances que temos nesse mercado. Já cumprimos com o que prometemos de ser uma seguradora operacional. Agora é foco no crescimento. O telefone não para de tocar”, diz.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.