Startup chilena de comida vegetal que conquistou Bezos quer ser unicórnio

Com a explosão das vendas globais de alimentos de origem vegetal, uma startup chilena atraiu o interesse do fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, e agora mira um valor recorde.

A NotCo SpA., fabricante do leite vegano NotMilks vendido nas lojas Whole Foods da Amazon nos Estados Unidos, está determinada a alcançar o status de “unicórnio” em sua próxima rodada de financiamento, ou um valor estimado de 1 bilhão de dólares. A empresa destaca a perspectiva de quadruplicar as vendas e de quintuplicar os volumes em 2021 como base para o que poderia ser o triplo de seu valor atual, que alguns relatórios estimam em mais de 300 milhões de dólares.

A empresa tem fundos para este ano e só levantará recursos antes disso para atingir suas metas mais rapidamente, disse o diretor-presidente da empresa, Matias Muchnick, em entrevista.

“Tem de ser para um valuation de 1 bilhão de dólares”, disse Muchnick. “Não vamos sair daí.”

O otimismo da NotCo sobre seu valor potencial não é atípico no setor de proteínas alternativas, que recebeu muitos investimentos nos últimos anos. As preocupações com os impactos ambientais da carne impulsionaram um boom dos produtos ricos em proteínas à base de plantas, especialmente hambúrgueres fake e imitações de leite. As vendas globais giram em torno de 35 bilhões de dólares, disse Nick Cooney, sócio-gerente da Lever VC, que investe no setor, e vários unicórnios já surgiram.

A fabricante de hambúrgueres veganos Impossible Foods está avaliada em cerca de 6 bilhões de dólares, enquanto a Just Inc., que fabrica substitutos de ovos à base de plantas, vale 1 bilhão de dólares, disse Cooney. A Oatly ganhou as redes de café nos Estados Unidos com leite de aveia em 2018 e, mais recentemente, levantou 2 bilhões de dólares. A empresa anunciou planos para uma oferta pública inicial com meta de 10 bilhões de dólares.

O Nubank, maior startup privada da região, agora está avaliado em 25 bilhões de dólares, enquanto o aplicativo de entrega colombiano Rappi tem valor de pelo menos 3,5 bilhões de dólares. O provedor de pagamentos dLocal tornou-se o primeiro unicórnio do Uruguai, enquanto no México a plataforma de carros usados Kavak alcançou valor de 1,1 bilhão de dólares.

Se a NotCo tiver sucesso, será novidade no Chile. O maior acordo de uma startup no Chile até agora foi a venda em 2019 do controle da empresa de entrega de alimentos online Cornershop, de Santiago, para a Uber Technologies por 459 milhões de dólares.

A NotCo, fundada em 2015 por Muchnick, Karim Pichara e Pablo Zamora, captou US$ 120 milhões em três rodadas de financiamento. Entre seus investidores estão a Bezos Expeditions, de Jeff Bezos, Catterton Partners, Kaszek Ventures, o cofundador do Twitter, Biz Stone, e o The Craftory, braço de investimentos do 3G, entre outros.

Muchnick aposta que o rápido crescimento da empresa justificará a avaliação e uma potencial oferta pública inicial de ações em 2023.

Por causa de acordos de confidencialidade, Muchnick não quis dizer quanto a empresa planeja vender neste ano.

A NotCo usa inteligência artificial para analisar estruturas moleculares e encontrar novas combinações de ingredientes vegetais. Seus produtos incluem o substituto de maionese NotMayo, o NotIceCream, o NotMilk e o NotBurger.

A NotCo já está presente nos mercados da Argentina, Brasil e Estados Unidos, terceirizando as atividades de produção para fornecedores locais de alimentos. Está em negociações com supermercados do Canadá para vender o NotMilk, e também pretende entrar na Colômbia, México e Peru.