Situações em que as empresas nem imaginam que podem contar com o seguro

A pandemia colocou em xeque a capacidade de resiliência de muitas empresas, especialmente as PMEs, que precisaram enfrentar as turbulências e se adaptar a mudanças para manter a competitividade dos seus negócios.

Diante dos desafios, as seguradoras passaram a atender uma demanda crescente por proteção. Dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) mostram que o seguro empresarial avançou 16,8% entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2020, registrando com 2,2 bilhões de reais em vendas (prêmios).

“O seguro empresarial é essencial para qualquer empreendimento comercial, independentemente de seu tamanho ou área de atuação. Empreender já é uma atividade em que deve ser considerada uma série de riscos. Mitigá-los faz parte do planejamento geral da empresa e pode ser um fator crucial para a longevidade do negócio”, considera Alfredo Lalia Neto, CEO da Sompo Seguros, empresa do Grupo Sompo Holdings, de origem japonesa. “É aí que entra o seguro empresarial. Essa modalidade de produto traz tranquilidade sobre uma série de aspectos, o que permite ao empresário manter foco no que é importante: fazer negócios e gerar lucro”.

A empresa trabalha com diferentes modalidades de seguros para proteger os negócios, entre eles o Sompo Transportes, que protege a mercadoria transportada durante viagens nacionais e internacionais; os planos de Saúde, de Vida, e o Sompo Empresarial, feito sob medida para donos de pequenas, médias ou grandes empresas.

Além de cobertura básica de incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza e origem e implosão; o seguro empresarial oferece proteções adicionais como danos elétricos, roubo, lucros cessantes, despesas fixas e outras coberturas.

Algumas atividades específicas podem ainda contar com coberturas exclusivas, como de responsabilidade civil em casos de bullying, fornecimento de alimentos ou problemas durante a hospedagem de um pet ou durante seu banho e tosa. Veja o exemplo a seguir: