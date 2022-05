Será que meu negócio vai dar certo? 3 perguntas simples para descobrir

Airbnb, Netflix e iFood são algumas das empresas que não imaginávamos que fossem ser um completo sucesso, mas que, hoje, não vivemos mais sem. Aliás, são inúmeros os casos de negócios bilionários que começaram com uma ideia simples e evoluíram para serviços que mudaram completamente a forma como vivemos.

E por mais que o sucesso de algumas empresas pareça não ter explicação, o empresário e professor, Marcelo Germano, comenta: "Se analisarmos, todas essas empresas têm as mesmas características, passam por situações muito parecidas. No começo, é difícil perceber; agora, parece até óbvio que elas fariam sucesso”.

Para Marcelo, é impossível prever o que dará certo, mas é simples medir as chances disso acontecer. Afinal, quanto mais próximo destas “características do sucesso” o seu negócio estiver, maior é a probabilidade dele entrar na lista daqueles que “deram certo”.

Por isso, confira a seguir as 3 perguntas essenciais para descobrir se a sua ideia de negócio tem potencial - ou se é melhor pensar um pouco mais:

1. Quem está por trás dessa ideia?

Mais importante do que uma ideia brilhante, é quem está por trás dela. Segundo Marcelo, um empreendedor que tem as características necessárias para fazer um negócio dar certo é capaz, inclusive, de transformar uma ideia “ruim” em algo lucrativo.

Afinal, ao longo da jornada de construção do negócio, a ideia original sofrerá mudanças, passará por adaptações e será lapidada até o seu projeto final. Aliás, nesse processo, é esperado que até as boas ideias deem errado várias vezes, mas que o dono seja capaz de continuar firme e resolver os problemas que surgirem.

Por isso, a primeira pergunta deve ser: a pessoa por trás desta ideia está disposta a se adaptar e a continuar trabalhando até que o negócio dê certo?

2. Essa ideia já foi validada?

Na prática, a teoria é outra. Quando falamos de ideia, uma boa forma de garantir que ela é minimamente viável é descobrir se ela já foi validada. Se o modelo de negócio já existe, você pode pesquisar diretamente os seus concorrentes para entender qual o feedback do público.

No entanto, se a ideia for totalmente nova, para evitar surpresas e identificar possíveis problemas é essencial validá-la. E não veja isso como um empecilho para o seu negócio. Na verdade, uma ideia validada e redefinida várias vezes tem, inclusive, muito mais chance de dar certo.

A validação funciona como um teste para a sua ideia. Ou seja, de forma experimental, como o seu produto vai funcionar para o público-alvo na hora de cumprir com o objetivo dele. Se o seu público são homens de 40 anos com dificuldade de aprender inglês e o seu produto é um aplicativo de idiomas, você fará com que estes homens testem o aplicativo e, em seguida, irá coletar os feedbacks deles sobre a utilização do produto.

3. Você tem as competências necessárias para abrir esse negócio?

Nenhuma dica de negócio é mais importante do que responder, com sinceridade, esta pergunta. Afinal, quem não tem competência, não consegue se estabelecer. “A maioria das pessoas que eu conheço e que vejo montando negócios que dão errado são extremamente otimistas, mas não desenvolvem as competências que precisam ter para abrir um negócio”, comenta Marcelo Germano.

Aliás, segundo o empresário, essa é a maior causa do “caos” que ocorre dentro de empresas. E a consequência desse caos não é apenas falir um negócio, mas ter brigas constantes com a família, entrar em dívidas, ficar refém de empréstimos etc.

Empreender envolve riscos, e ser sempre tão otimista - a ponto de não se atentar a esses riscos - pode ser o motivo do fracasso de uma empresa antes mesmo dela começar.

Por isso, a última pergunta essencial é: você sabe quais competências são necessárias para abrir esse negócio? Produto, contratação de pessoas, liderança, gestão e domínio pessoal são algumas das competências que você pode precisar. Quais delas você já tem hoje?

