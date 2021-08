30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

Muitas associações e empresas organizam eventos online para empreendedores como uma maneira de auxiliar na criação de novos negócios, ou ajudar a melhor gerenciar uma pequena empresa já existente. Para facilitar a busca para quem procura atividades online, EXAME preparou uma lista de eventos e cursos que vão acontecer ao longo da semana.

Entre os cursos online pensados para este momento está um desenvolvido pela EXAME Academy em parceria com a FRST Falconi. No curso online, empreendedores de todos os setores aprendem sobre práticas de liderança, olhando para o mercado do futuro.

Confira a lista de eventos empreendedores da semana

1-OPCON 2021

Quando: 17 a 20 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A segunda edição da Conferência sobre Gestão e Produtividade para Agências de Publicidade e Propaganda será realizada entre os dias 17 a 20 de agosto, de maneira online e gratuita.O evento OPCON 2021 contará com 32 palestrantes renomados que vão abordar perspectivas sobre o futuro, novos modelos de trabalho, gestão, metodologias colaborativas, branding, comunicação e diversidade.

2- 1º Roadshow - Experiências e perspectivas para um Rio Grande do Sul inovador

Quando: 18 de agosto, das 17h às 19h40

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Qura, hub especializada em curadoria de conteúdos para empresas e executivos, lança o Roadshow, uma série de eventos online itinerantes que "rodarão" o Brasil, a fim de dar destaque a diversas cidades. Deentre os convidados teremos Marciano Testa, CEO da Agibank; Kelly Gusmão, co-fundadora e CPO da Warren Brasil; Cristiane Ribeiro Mendes, fundadora do Delivery Center; Pedro Dusso, CEO da Aegro; Flávia Fiorin, diretora-executiva da Tecnopuc; Carolina Cavalheiro, head of Business and Community Develop Instituto Caldeira; André Ghignatti, diretor-executivo da WOW Aceleradora; Maximiliano Carlomagno, sócio-fundador da Innoscience.

3-Workshop Gestão de Riscos do IRELGOV

Quando: 19 de agosto, às 8h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal no YouTube

O objetivo do workshop é explicar os princípios metodológicos que regem a gestão de riscos empresariais para profissionais de relações institucionais e governamentais (RIG), para que estes possam contribuir ativamente para a gestão de riscos políticos e regulatórios a partir de uma metodologia consagrada.

4 -Summit Contábil 2021

Quando: 19 de agosto, das 9h às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Com o tema "Libere o seu crescimento", o Summit Contábil 2021, promovido pela Omie, vai debater a evolução do mercado e as inovações em gestão, a fim de proporcionar uma imersão aos profissionais contábeis, além de reforçar a importância estratégica que eles desempenham nos negócios dos mais diversos portes e segmentos. Na programação, palestras de especialistas por segmento de atuação (indústria, varejo, agronegócio, serviços, startups e energia), além de painéis com executivos do Itaú, sobre o cenário macroeconômico do País, e Gympass, sobre inovação disruptiva.

5- A importância da diversidade e inclusão no employer branding

Quando: 18 de agosto, às 17h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Convenia, HRTech com soluções voltadas para a otimização de tempo e custos para as empresas, promove na quarta-feira um webinar sobre a importância diversidade e inclusão no employer branding. O evento busca explicar a relação entre os temas com profissionais que vivem esse assunto na prática. As participantes do Webinar são Laura Dias, Coordenadora de Gente da Convenia, e Rafaela Frankenthal, Cofundadora da SafeSpace.

6 - Capacitação de Talentos: Profissional de SDR

Quando: 19 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Rede de Inovação Florianópolis, parceria entre a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Prefeitura Municipal de Florianópolis (PMF), está com inscrições abertas para capacitações online e gratuitas. A primeira delas é Profissional de SDR (Pré-venda): o que faz e como ter sucesso na carreira, com Winnicius Cunha, coordenador da Academia Exact, na Exact Sales.

7 - Empreendedorismo negro: oportunidade ou subemprego?

Quando: 19 de agosto, às 8h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Instituto Humanistas 360 e a Fundação FHC realizam o Webinar - Empreendedorismo negro: oportunidade ou subemprego?, evento online e gratuito que debaterá as condições em que se dá o empreendedorismo negro no Brasil, país em que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE), 56% da população se declara negra ou parda. A proposta do encontro é entender as raízes deste cenário, uma vez qu empreendedoras e empreendedores negros movimentam R$ 1,7 trilhão por ano no Brasil e são mais da metade – cerca de 51% – dos brasileiros que empreendem, segundo dados do estudo “Empreendedorismo negro no Brasil”, realizado pela aceleradora de empresários negros PretaHub, da Feira Preta, em parceria com a Plano CDE e o JP Morgan.

8 - Oportunidades e dilemas da tecnologia de reconhecimento facial nos negócios

Quando: 17 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Organizado pela Casa Firjan, núcleo de inovação, empreendedorismo e educação, o evento on-line contará com a participação de Danny Kabiljo, CEO da FullFace, startup brasileira especializada na identificação de pessoas por meio de uma tecnologia proprietária de biometria facial e do Daniel Becker, Sócio do Lima ≡ Feigelson Advogados, empresa que aplica o Direito na realidade exponencial, atuando em áreas como mineração, tecnologia, proteção de dados, entre outras. No bate-papo os profissionais vão abordar as oportunidades que podem ser exploradas nos negócios com o uso do reconhecimento facial e como implementar corretamente a tecnologia, levando em conta aspectos éticos, respeitando a privacidade dos usuários.

9 - Formação RH 5.0

Quando: 14 de agosto a 14 de outubro

Custo: R$ 950

Inscrições: pelo link

A Feedz reuniu mais de 10 nomes de peso do setor de RH no Brasil e traz as principais tendências de mercado. A Formação RH 5.0, vai mostrar com cases práticos e mais de 15hrs de vídeo aulas ao vivo e gravadas, assuntos como RH Estratégico, OKR, RH Ágil, Cultura Organizacional, Gestão de Desempenho, Saúde mental e bem estar no trabalho, Diversidade e Inclusão, Transformação Digital , People Analytics, Gestão de Mudança e muito mais!

10 - Fintechs: fusões e aquisições, responsabilização e regulamentação

Quando: 19 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Marcela Cavallo, Fernando Zilveti e Renato Borelli, especialistas da Zilveti Advogados debatem sobre questões regulatórias, a postura da CVM em face da assimetria das fintechs com relação aos bancos tradicionais, além das operações de fusões e aquisições destas empresas, responsabilização e polêmicas que envolvem o setor, sob a ótica da jurisprudência.

11 - Aula aberta - Accountability sem enrolability

Quando: 18 de agosto, às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A britânica Carolyn Taylor, presidente executiva da consultoria Walking the Talk e especialista em transformações na cultura organizacional, ensina, de forma simples e prática, o passo a passo para aplicar a accountability no ambiente de trabalho. Accountability é sobre cumprir e cobrar as promessas feitas no dia a dia do trabalho e da vida pessoal. Pensando em expandir expandir esse conceito para mais pessoas, a Sputnik, uma das maiores escolas corporativas do Brasil, e a Perestroika, escola de metodologias criativas, convidaram a especialista para ministrar uma aula aberta, online e gratuita explicando como fazer e cumprir promessas dentro do ambiente de trabalho

12 - Live semanal do Hacking.Rio - ODS 3 e 4

Quando: 19 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão no site e redes sociais do Hacking.Rio

Na segunda live após o lançamento da 4ª edição do Hacking.Rio, considerada a maior maratona de programação de desenvolvimento de soluções digitais inovadoras da América Latina, vão ser abordados mais dois dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. São os temas que vão direcionar os desafios para os participantes. Nesta live vão ser comentadas as medidas de saúde e bem-estar para assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Além disso será debatida a educação de qualidade para assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem. Representantes da Rede D´or e do Senac e Sebrae do Rio de Janeiro estarão presentes na live. A competição entre os “hackers do bem” reunirá as melhores equipes, mentores especialistas e instituições de ensino de todo o Brasil e países de língua portuguesa, que disputarão uma premiação total de R$ 150 mil, entre os dias 15 e 17 de outubro.

13 - Plano de carreira e objetivos profissionais: como conseguir inspiração e superar os desafios do mercado

Quando: 17 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Synapcom, em parceria com o Mulheres no E-commerce, realizará uma mentoria sobre: "Plano de carreira e objetivos profissionais: como conseguir inspiração e superar os desafios do mercado". O objetivo é compartilhar experiências, tirar dúvidas sobre o e-commerce e falar das possibilidades da área. O papo será conduzido por Patricia Knipl, gerente de e-commerce na Synapcom e embaixadora do Mulheres no E-commerce com mais de 20 anos de carreira.

14 - M ercado do Sono: a nova fronteira para o desenvolvimento humano

Quando: 17 de agosto, às 11h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal do YouTube

O Persono, nova unidade de negócios do Grupo Coteminas, reuniu especialistas em sono para contextualizar as oportunidades de mercado, em que a empresa se inseriu: a indústria do bem-estar e da saúde. A startup criou um whitepaper sobre os problemas gerados pela falta de sono, os principais desafios e oportunidades do mercado, bem como o papel da tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio do sono. O webinar reunirá alguns dos autores do whitepaper “Sono: a nova fronteira do desenvolvimento humano” para discutir sobre o tema e os principais insights sobre o estudo, inclusive seus impactos nas economias, entre empreendedores e, principalmente, nas comunidades brasileiras.

15 - Webinar Disal: Como usar a mídia social para impulsionar seu ensino online

Quando: 20 de agosto, às 16h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Nesta sessão, Thiago Barbieri falará sobre como as mídias sociais podem ajudar os professores na divulgação de seus trabalhos no mundo digital. Você vai entender como é importante ter uma conta profissional de mídia social para atrair novos alunos, bem como construir a fidelidade do cliente com seus alunos atuais.

16 - Café com Franquia Virtual ABF Rio - “Os dilemas da capacitação on-line”

Quando: 19 de agosto, às 10h

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal no YouTube

Numa operação de redes de franquia, para se manter um padrão de qualidade e atingir níveis de excelência, é preciso capacitar as equipes, além dos franqueados e seus colaboradores. Com a pandemia, muitas redes se adaptaram e passaram a fazer o processo de capacitação e treinamento on-line. Para tratar sobre esses e outros assuntos relacionados a capacitação, a Associação Brasileira de Franchising Seccional Rio de Janeiro (ABF Rio) promove no próximo dia 19 de agosto, às 10h, o Café com Franquia Virtual com o tema: “Os dilemas da capacitação on-line” ministrado pelo coordenador acadêmico do IAG PUC Rio, Jorge Duro, pelo gerente executivo de Operações da empresa CodeBuddy, Marcio Chrisostimo, e mediado pelo diretor de Capacitação da ABF Rio, Romualdo Ayres.

17 - Viasoft Connect

Quando: 17 a 19 de agosto, das 17h30 às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

O evento totalmente online vai reunir especialistas para discutir as tendências e inovações que estão mudando diversos setores da nova economia brasileira. No dia 17, às 17h30, o Viasoft Connect Petro aborda o tema “Gestores de postos de combustíveis: como ser competitivo na oscilação?”. No dia 18, às 18h30, o Viasoft Connect Constru discute “Os desafios e tendências da construção” e, por fim, no dia 19, às 18h30, será a vez de falar com os varejistas, no Viasoft Connect Supermercados sobre “O poder da Compra: A margem e o fluxo de caixa dependem disso”.

18 - A Diversidade e Inclusão na Experiência do Cliente

Quando: 19 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Nos últimos tempos muitas mudanças ocorreram no comportamento do consumidor. Hoje, eles exigem cada vez mais que as marcas se posicionem em relação a questões sociais como inclusão e diversidade. Qual é a relação entre diversidade e inclusão em empresas e quais as melhores formas de guiar uma equipe para um melhor atendimento diverso e humanizado? Virgínia Delfino, Head de Marketing e CX da NeoAssist receberá Mirelle Hampel, Diretora de Gente, Gestão e Diversidade na QSaúde em um webinar para debater a importância em promover a diversidade e inclusão dentro de uma organização e de como uma estratégia alinhada pode gerar experiências fantásticas ao cliente e insights para a operação.

19 - Aprenda a calcular o tamanho potencial do mercado de um negócio

Quando: 17 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A partir do estudo de caso da Engravida, empreendedores e investidores podem aprender com o cofundador do Grupo Solum, Alexandre Amitay, como estimar o Tamanho do Mercado Endereçável de seu negócio. Este indicador é muito valorizado por investidores na hora de avaliar um aporte em empresa privada, porque ele mostra quanto aquela empresa pode crescer e escalar sua operação.

20 - back_end_front

Quando: 16 a 19 de agosto, a partir das 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O Senac RJ realiza o evento back_end_front, que reúne professores, especialistas e profissionais dos segmentos de TI e Design Digital para apresentar as tendências e transformações deste mercado que tem grande demanda por profissionais qualificados. Com transmissão gratuita pelo canal do Senac RJ no YouTube, o back_end_front terá bate-papos, entrevistas e web aulas com emissão de certificado de participação. A cada dia do evento um segmento de Tecnologia será abordado: Análise de Dados, Programação, Infra e Redes e Design Digital. Os participantes do back_end_front também receberão e-books gratuitos para complementar a aprendizagem, incluindo conteúdos sobre o do Mercado de Tecnologia no Pós-pandemia, Ataques Cibernéticos - Manual Básico de Segurança e Power BI e a Importância de Conhecer e Estudar os Dados.

21 - Esquenta RD Hostel Marketing + Vendas

Quando: 18 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

A RD Station irá realizar seu primeiro Esquenta RD Hostel Marketing + Vendas. O encontro, online e gratuito, é o primeiro evento da temporada de quatro meses de programação do RD Hostel 2021, que na sua primeira semana com inscrições abertas já superou a marca de 10 mil inscritos. O evento vai trazer insights poderosos sobre como as áreas de Marketing e Vendas podem trabalhar de forma mais inteligente e integrada.

22 - Curso de programação da Trybe

Quando: 16 a 19 de agosto, das 19h às 21h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A escola de desenvolvimento web Trybe realizará a quinta edição do curso Primeiros Passos na Programação, as aulas serão realizadas em parceria com a XP Inc. Os encontros são gratuitos, ministrados por pessoas instrutoras e especialistas da Trybe, e estarão disponíveis ao vivo pelo canal da escola no YouTube, entre os dias 16 e 19 de agosto. O principal objetivo é ensinar os conceitos fundamentais a pessoas interessadas, mesmo aquelas sem conhecimento em programação.

23 - Semana de Dados

Quando: 16 a 22 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento sobre Análise de Dados conta com uma programação com cases de negócio, tutoriais técnicos e palestras keynote com lideranças de empresas como Nubank, Via Varejo, Grupo Soma, Nestlé e Renault. Alguns dos temas em debate serão xcultura Data Driven, engenharia de dados, business intelligence, data science, entre outros.

24 - BCG Live: as expectativas do brasileiro vacinado

Quando: 19 de agosto, das 18h30 às 19h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Evento on-line para apresentar os resultados inéditos do estudo Consumer Sentiment, realizado ao longo dos últimos meses com brasileiros para compreender o impacto do avanço da vacinação em suas expectativas de consumo. Participam Michel Alcoforado, PhD em Antropologia do Consumo; Daniel Azevedo, Managing Director & Partner e Líder de Consumer no BCG Brasil e Flavia Gemignani, Associate Director e Líder do Center for Customer Insight no BCG Brasil.

25 - Alimentação plant based e leites vegetais

Quando: 19 de agosto, às 19h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Webinar sobre alimentação plant based e leites vegetais destinado aos profissionais da saúde, principalmente nutricionistas. O Webinar contará com a participação da nutricionista Lulia Dib abordando o tema Alimentação plant-based e suplementação, além de outras duas grandes médicas Fernanda de Luca e Nathalia Chrispim que irão falar sobre Alergia à proteína do leite de vaca e o uso de bebidas vegetais na infância. Além disso, quem participar do evento irá receber um kit da Vida Veg e uma visita com os representantes da empresa.

26 - Desmistificando a análise manual da fraude: como, quando e por que fazer?

Quando: 19 de agosto, às 15h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

O evento, que será realizado de forma online e gratuita pela Konduto, empresa de antifraude para pagamentos online, em parceria com o E-Commerce Brasil irá falar sobre os principais pontos de atenção e desafios na hora de realizar a análise manual da fraude, qual a melhor maneira de operacionalizar esse processo e os cuidados disso. O bate papo contará com a presença de Carlos Norberto Junior, Supervisor Fraud Prevention & Brand Protection Latam do Mercado Livre; Roger Costa, Gerente de Prevenção a Fraudes da 123Milhas, cuja mediação do Márcio Souza, Gerente de Prevenção a fraude da Konduto.

27 - TecToy SUNMI Day

Quando: 17 de agosto, às 17h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A TecToy, empresa brasileira de eletroeletrônicos, irá realizar o evento TecToy SUNMI Day para apresentação de lançamentos para o mercado de automação comercial com produtos baseados em Inteligência Artificial e IoT para atender o Comércio 4.0. A nova linha de produtos foi desenvolvida em parceria com a SUNMI, empresa chinesa líder no segmento, distribuída exclusivamente no Brasil pela TecToy. Aberto ao público e gratuito, o evento conta com a participação do CEO da TecToy, Valdeni Rodrigues, e do Vice-presidente de Automação e Comércio 4.0 da TecToy SUNMI, Wilson Antunes.

28 - Como construir um negócio de finanças pessoais

Quando: 17 de agosto, das 19h às 20h30

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Buscando fomentar a temática de finanças pessoais, o Vista Fintech abordará questões de nichos de mercado, precificações, metodologias, como vender valor no trabalho de planejamento financeiro, além de dicas para escalar negócios.

29 - Curso de Habilitação Fixiter

Quando: 21 a 29 de agosto

Custo: R$1.800

Inscrições: pelo link

A Fix it, startup que desenvolve órteses, por meio da impressão 3D, e que auxilia no procedimento de fraturas e na recuperação de casos pós-cirúrgicos, está lançando a primeira turma do Curso de Habilitação Fixiter, visando aumentar o número de médicos habilitados para aplicar o produto. As orientações vão desde, como manusear e fazer pedidos no software da empresa, até dicas sobre Marketing e Gestão na área da saúde. A maior parte do curso é online e somente a última etapa será presencial, em cada uma das cidades disponíveis.

30 - HP Community Summit Online 2021

Quando: 20 e 21 de agosto

Custo: gratuito

Inscrições: pelo site

Promovido pela Locaweb, o PHP Community Summit 2021 é a oitava edição do evento totalmente gratuito e online sobre a linguagem de programação PHP, uma das mais usadas para back-end. Com diversas palestras nacionais e internacionais, o evento anual conta com a curadoria do PHPSP, grupo de usuários de PHP.

Fique por dentro das principais tendências do empreendedorismo brasileiro. Assine a EXAME.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.