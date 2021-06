Investidor de unicórnios capta US$ 1 bilhão para América Latina

Por Ezra Fieser, da Bloomberg

Enquanto o planeta entrava em lockdown no ano passado, o investidor de venture capital Hernan Kazah mandou um recado às empresas componentes de seu portfólio de startups de tecnologia na América Latina: cortar custos e preservar o caixa para o que, na visão de Kazah, seria um esforço máximo para sobreviver à pandemia.

Pouco mais de um ano depois, Kazah está menos preocupado com a sobrevivência do setor tecnológico da região e mais com o que ele vai fazer com 1 bilhão de dólares em dinheiro que a companhia dele acabou de levantar.

O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação será a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

Em vez de dizimar startups, as restrições à circulação impulsionaram o faturamento das empresas de tecnologia, já que os consumidores passaram a usar mais o smartphone — para pedir comida ou cuidar da conta bancária — e ficaram em casa para se proteger da covid-19.

A Kaszek Ventures, empresa de capital de risco que Kazah e o sócio Nicolas Szekasy fundaram há uma década após saírem do gigante de comércio eletrônico Mercado Libre — já investiu em diversos dos chamados unicórnios, as startups avaliadas em 1 bilhão de dólares ou mais.

À medida que a pandemia avançava, eles enxergaram tantas oportunidades de investimento que adiantaram planos para captar novos recursos, que serão injetados em startups nos próximos anos, disse Kazah em entrevista. O resultado foi a maior rodada de capital de risco da história da América Latina, em mais um sinal de que a região deixou de ser considerada peso-leve em inovação e se tornou uma zona emergente para os investidores globais de tecnologia.

“O início da pandemia foi horrível. As empresas tiveram de recalibrar e ajustar. Mas, depois de um mês e meio, vimos o oposto: a demanda continuou aumentando e aumentando ”, disse Kazah. “Acelerou tanto e havia tantas ideias de investimento realmente excelentes que realmente não queríamos ficar sem munição.”

Embora a América Latina tenha sido uma das regiões mais afetadas pela pandemia, isso praticamente não afetou o investimento em capital de risco. No ano passado, o número de negócios foi recorde e os investidores despejaram mais de 4 bilhões de dólares em startups pelo segundo ano consecutivo, de acordo com a Associação Latino-Americana de Private Equity e Venture Capital (conhecida como Lavca). A estimativa de investimento no primeiro trimestre passa de 2 bilhões de dólares.

Kaszek levantou 475 milhões de dólares para investir em startups em estágio inicial e 525 milhões em empresas nas quais já investiu.

Saiba o que acontece nos bastidores das principais startups do país. Assine a EXAME