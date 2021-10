Volta por cima: como a gestão financeira salvou esta barraca de pastel

Por Marcos Leodovico, do Jornal de Negócios do Sebrae/SP

Dedicar tempo a um negócio é fundamental para que ele tenha longevidade e sucesso, ainda mais quando se trata de um empreendimento passado de geração para geração e que não estava preparado para a transição. Foi a essa tarefa árdua a que se dedicou Fábio Toshiyuki Kusuki, “herdeiro” da barraca de pastel do pai, Toshimitsu Kusuki – conhecida desde 1990 nas feiras livres da Grande São Paulo como Pastel do Toshi.

Fábio começou a frequentar as feiras aos seis anos e aos 12 passou a ajudar o pai na barraca e a aprender um pouco mais sobre o funcionamento do negócio. Mas foi só quando já estava cursando faculdade que se deu conta de que teria de se dedicar 100% à barraca do pai. “Em 2015 eu estava na faculdade, mas não estava gostando do curso. Foi nesse momento que vi que poderia mergulhar de cabeça no negócio da minha família”, detalha.

Logo no início Fábio percebeu a falta de organização e de padronização da barraca de pastel. Ele começou a fazer pequenos ajustes para que seu empreendimento se tornasse mais atrativo para os clientes: criou uma logomarca para a barraca, colocou uniforme na equipe e foi padronizando o seu sistema de trabalho.

Com o negócio em expansão e com mais oportunidades de trabalho nas feiras livres aparecendo, Fábio e seu pai começaram a precisar de ajuda no negócio para que o crescimento fosse mais organizado e com menos “dor de cabeça”. “Vi necessidade de procurar alguma ajuda voltada para a parte de administração, pois estávamos trabalhando muito. A gente vendia muito, o dinheiro entrava, só que eu não sabia para onde estava indo. Uma bagunça. Para se ter ideia, eu não sabia se estava vendendo o pastel no preço certo”, explica Fábio.

Foi nessa época que o empreendedor procurou o Sebrae-SP para tentar entender melhor toda a estrutura do negócio.

Felipe Chiconato, consultor de negócios do Sebrae-SP, conta que Fábio e seu negócio tinham alguns problemas a serem resolvidos para que sua barraca de pastel tivesse um processo organizado. “O Fábio participou primeiramente do Empretec e na sequência fez o curso de gestão financeira. Havia falta de organização ou de processos de gestão. Além disso, não tinha processo produtivo estruturado. Fomos mapeando esses problemas e tratando um de cada vez”, conta Chiconato.

Segundo o consultor, o curso de gestão financeira foi fundamental para Fábio e sua barraca de pastel, pois ali o empreendedor entendeu a necessidade de uma gestão mais focada e séria. “O curso de gestão financeira foi uma virada de chave, mostrou uma maneira diferente de como lidar com os números da empresa. Ele percebeu o quanto de recursos tinha, a capacidade de atendimento não utilizada e, consequentemente, passou a explorar melhor as oportunidades para alavancar o seu negócio”, explica.

Com o controle dos negócios nas mãos, mas ainda atento à consultoria do Sebrae-SP, Fábio já pensa nos próximos passos para que sua barraca de pastel tenha ainda mais organização e seja reconhecida por onde passar, carregando o nome de sua família. “Toda nossa produção é feita na casa do meu pai. Já tomamos um andar inteiro. Agora nosso objetivo é achar um local onde possamos concentrar toda a nossa produção para livrar a casa dele. Tenho certeza de que a próxima geração que pegar a barraca de pastel da família já vai ter um entendimento muito melhor sobre os processos e os caminhos do nosso negócio”, finaliza.

