“Empreendedorismo é atitude”, diz Carol Paiffer, nova jurada do Shark Tank

A nova temporada do Shark Tank Brasil, programa de televisão que conquistou empreendedores e investidores brasileiros, tem uma mudança no elenco. A Sony anunciou esta semana que a empresária Carol Paiffer será a nova investidora do programa, ocupando a cadeira deixada por Cris Arcangeli.

Paiffer é presidente e cofundadora da Atom, uma empresa que treina operadores da bolsa de valores e oferece cursos sobre o mercado financeiro. A empresária, que trabalha há 15 anos no mercado, é uma das poucas mulheres especialistas no setor.

Mas trabalhar como trader nem sempre foi o sonho da executiva. Com 17 anos, ela decidiu estudar administração de empresas para poder empreender no mercado de moda. No primeiro ano da faculdade, conheceu a Bolsa e percebeu que poderia ganhar mais dinheiro se pudesse ajudar outras pessoas a operar no mercado. Com o irmão, Joaquim Paiffer, decidiu criar a Paiffer Investimentos, que deu origem ao que hoje é a Atom.

A empresária e investidora conversou com a EXAME sobre seus planos e expectativas para a nova temporada do Shark Tank e deixou claro que para ela, empreendedorismo é sobre atitude.

“Eu já acompanhava o programa. Para mim, é uma grande aula de empreendedorismo em que o público tem a possibilidade não só de aprender, como também de entender como os investidores pensam, como os empreendedores precisam se portar e ter inspiração para novos negócios”, diz Paiffer.

Apesar de ser fã do Shark Tank, a executiva teve medo de aceitar o convite da produção por conta da grande exposição que é estar na TV. Ela diz que decidiu participar como jurada ao perceber que poderia levar seu olhar sobre investimentos para mais pessoas e ainda aprender com os colegas de bancada.

Os outros “sharks” do programa são João Appolinário, fundador da Polishop; Camila Farani, investidora-anjo; Caito Maia, fundador da Chilli Beans; e José Carlos Semenzato, empresário especializado no setor de franquias.

A nova jurada também afirmou que busca negócios com propósito para poder investir. “Claro que vou olhar os números, mas mais do que o resultado financeiro, estou buscando projetos que tenham alguma transformação envolvida”, diz. Ela, enquanto empreendedora, acredita que o fato de amar o que faz e enxergar propósito no seu trabalho a ajuda a impulsionar o crescimento da sua empresa.

“Um empreendedor de sucesso é alguém com atitude empreendedora, que faz acontecer”, diz a executiva. Para a nova jurada, quem quer começar a empreender precisa buscar conhecimento, mentores e persistir.

As gravações do programa já começaram e Paiffer está muito empolgada com o que tem visto até agora. “Eu vou aprender todos os dias com os empreendedores e com os outros investidores”, afirma.