A embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil lançaram um novo programa de mentorias para apoiar mulheres empreendedores. Chamado de Academia para Mulheres Empreendedoras, o programa é feito em parceria com o Grupo +Unidos e vai capacitar 90 mulheres nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O curso oferece três meses de aulas sobre expansão de negócios, finanças, planejamento financeiro, negociação, vendas, marketing, operações e gerenciamento. As selecionadas terão, além disso, acesso a palestras, oficinas, visitas, feiras virtuais e interações com empreendedoras de sucesso.

“Não é apenas um treinamento, mas sim, possibilidades de ampliar suas redes de contatos e de adquirir ferramentas para um futuro melhor. Ao desenvolver a capacidade das mulheres de serem economicamente independentes, coisas boas acontecem na sociedade”, afirma o embaixador dos EUA, Todd Chapman.

São 30 vagas para cada região e o processo de seleção está aberto e vai até 6 de dezembro. Para participar, as candidatas precisam ter mais de 21 anos, morar no Distrito Federal ou nas regiões metropolitanas das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e já ter um negócio estabelecido por pelo menos dois anos.

As inscrições estão disponíveis pelo site do programa.