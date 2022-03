Dia da Mulher: eventos celebram liderança e empreendedorismo feminino

Na próxima terça-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, data que celebra o papel feminino e a importância da diversidade e inclusão de mulheres na sociedade. Para celebrar a data, algumas organizações preparam eventos com líderes femininas para discutir a importância do protagonismo feminino em áreas como finanças e saúde e a relevância da criação de políticas para equidade de gênero em empresas. Além dos eventos, algumas instituições também irão oferecer cursos profissionalizantes para mulheres.

Um dos eventos pensando para comemorar o Dia da Mulher é o Agora é que são elas, resultado de uma parceria entre a EXAME e a Aladas, uma plataforma de cursos digitais gratuitos que visa encorajar, capacitar e apoiar o desenvolvimento de mulheres empreendedoras. O encontro virtual e gratuito pretende trazer luz a assuntos importantes para o processo de empoderamento feminino, como carreira, finanças, maternidade, saúde mental, sexo e envelhecimento.

Apresentado de maneira totalmente virtual, o evento acontecerá no dia 8 de março, a partir das 9h, e será composto de seis painéis e um papo aberto. Dentre as convidadas, estão nomes como Angélica Ksyvickis (apresentadora e cofundadora da plataforma Mina); Juliana Azevedo (CEO da P&G); e Adriana Barbosa (CEO da Pretahub).

Veja, abaixo, o tema de cada um dos painéis.

1 – Maternidade, culpa e trabalho: os pratos que equilibramos

2 – Interseccionalidade: Existe espaço para todes?

3 – Show me the money: Mulheres e finanças

4 – Elas no topo: Soft skills em alta

5 – Tecnologia e Inovação: Motor da transformação

6 - Sonhar e querer mais

7 – Papo aberto: Envelhecimento, autocuidado e sexo

Para garantir sua vaga e acompanhar a programação completa, basta fazer sua inscrição clicando aqui.

Outros eventos para mulheres empreendedoras

1 - Mulheres na liderança: autoestima e empoderamento como ferramentas de desenvolvimento da autoconfiança

Quando: 08 de março, às 18h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Uma semana de encontros online e conversas com temas essenciais sobre o universo profissional e pessoal feminino. No dia 8, a programação vai contar com a presença de Rachel Filipov, Senior Marketing Manager na Manhattan Associates.

2 - Negócio de Mulher

Quando: 08 de março, das 19h às 20h

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

A Hotmart realizará o evento Negócio de Mulher, um encontro online e gratuito, com a participação de empreendedoras digitais para falar dos desafios dessa jornada e suas experiências na Creator Economy. Dentre os nomes confirmados estão Carol Costa, fundadora da Universidade Minhas Plantas, escritora e apresentadora do GNT; Lilian Santos, fundadora da Escola do Acabamento e colunista da Casa Vogue; e Ana Florença Gutierrez, diretora de Vendas na Hotmart. As empreendedoras falarão sobre como é gerenciar um negócio digital e conciliar com as demandas da vida pessoal; burnout vs. o imediatismo do mundo online e as vantagens de empreender digitalmente e dicas de como começar nesse universo.

3 - Entre Montadoras

Quando: 14 de março a 11 de abril (primeiro grupo) e de 4 de abril a 5 de maio (segundo grupo)

Custo: gratuito

Inscrições: até 7 de março (primeira turma), no link.

Até 28 de março (segunda turma), pelo link.

A entidade sem fins lucrativos Leo Social, mantida pela Leo Madeiras, maior distribuidora de insumos para marcenaria e indústria de móveis do Brasil, abriu inscrições para o curso gratuito de montagem de móveis, empreendedorismo e gestão “Entre Montadoras”, voltado exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa terá duas turmas e será realizada na ONG Refazer, em Santo André (SP). As inscrições para participar do primeiro grupo vão até o dia 7 de março, com aulas entre 14 de março a 11 de abril. O segundo tem inscrições abertas até 28 de março e ocorre de 4 de abril a 5 de maio.

4 - Mulheres por causas: advocacy por um mundo melhor

Quando: 08 de março, às 18h30

Custo: gratuito

Inscrições: transmissão pelo canal do YouTube

Em celebração às conquistas políticas e sociais e para continuar debatendo os caminhos para a equidade de gênero – inclusive nas ações de transformação e impacto, o IRELGOV (Instituto de Relações Governamentais) promove o webinar “Mulheres por causas: advocacy por um mundo melhor”. O evento virtual terá abertura da presidente do IRELGOV, Suelma Rosa, e mediação das líderes do Eixo Diversidade & Inclusão do IRELGOV, Helga Franco e Nayana Rizzo, além da participação de Daniela Rios, diretora de Relações Governamentais na Procter & Gamble, Alana Rizzo, gerente de Políticas Públicas do YouTube no Brasil, e Patricia Blanco, presidente executiva no Instituto Palavra Aberta.

5 - Mulheres com propósito

Quando: 08 de março

Custo: gratuito

Inscrições: até 14 de março, no link

Estão abertas as inscrições para a primeira turma do ano do projeto Mulheres com Propósito, realizado pela PepsiCo em parceria com o FUNDES América Latina. O programa oferece cursos totalmente online e gratuitos para formação empreendedora de mulheres de todo o Brasil em três frentes: educação empreendedora, empoderamento econômico e empregabilidade; e tem como objetivo ampliar a participação feminina no mercado de trabalho e apoiar empreendedoras em seus negócios.

6 - Semana de palestras Liber Capital

Quando: de 14 a 17 de março

Custo: gratuito

Inscrições: Pelos links das palestas: mulheres na liderança, mulher e o mercado financeiro, workshop de python

A fintech Liber Capital, marketplace de antecipação de recebíveis, promove uma semana de palestras e workshops para discutir assuntos relacionados à liderança feminina e a sua inclusão no mercado financeiro e de tecnologia. Sempre das 18h às 19h15, a programação terá participação de Tania Maria Gerade, diretora de parcerias da fintech; Carolina Cabral, CEO da Nimbi; Isa Quartarolli, fundadora da Women Leadership e Thais Viana, gerente técnica de produto da JusBrasil.

7 - Liderança feminina no mercado Tech

Quando: 08 de março

Custo: gratuito

Inscrições: pelo link

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Sinqia, fornecedora de tecnologia para o mercado financeiro, convidou algumas de suas líderes para compartilharem suas trajetórias, conquistas e visões do mercado em uma live especial, em parceria com a DataRudder — startup investidas e fundada exclusivamente por mulheres. A live contará com a presença de líderes da Sinqia, como Karine Nogueira (COO de Serviços), Tatiane Moreira (Head de Atendimento de Fundos) e Renata Marini (Head de Marketing e NPS) e a CEO da Data Rudder, Rafaela Helbing.