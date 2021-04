Crise afeta de forma mais grave o faturamento de empresários negros

Os impactos da pandemia de covid-19 estão atingindo duramente os donos de pequenos negócios. Mas uma pesquisa feita pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostra que a crise continua atingindo de forma ainda mais grave os empreendedores negros.

De acordo com o levantamento feito na última semana de fevereiro, com mais de 6.200 donos de micro e pequenas empresas de todo o país, uma maior proporção dos negócios liderados por negros sofreu redução no faturamento mensal (entre os negros 81% e no geral 79%).

A pesquisa também revelou que os empreendedores negros apresentam um nível de inadimplência maior (40%) que o conjunto dos empresários (34%) e uma maior dificuldade para conseguir crédito. Entre os empreendedores negros 33% dos que pediram empréstimo conseguiram o crédito, na média geral o índice de sucesso é de 39%.

Um levantamento semelhante, realizado no final de setembro do ano passado, havia identificado que 76% dos empresários negros haviam registrado diminuição do faturamento contra 73% dos empreendedores brancos.

Quanto ao nível de inadimplência, a comparação entre as duas pesquisas (de 2020 e 2021) mostra que houve um aumento do nível de inadimplência para os dois grupos de empresários, porém com uma situação pior para os negros. A pesquisa de 2020 havia identificado que 36% dos empresários negros tinham dívidas em atraso, enquanto entre os brancos o percentual era de 27%. Quanto ao acesso a crédito a situação era igualmente desvantajosa para negros em setembro de 2020, quando 12% deles conseguiram crédito contra 18% dos empresários brancos.