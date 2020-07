Com Luísa Sonza e Emicida, aplicativo de lives BeApp chega ao Brasil

Com as lives cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros, chega oficialmente um novo aplicativo ao país, o BeApp. A plataforma digital, que promete um show com artistas nacionais todos os dias do ano, iniciou suas operações no Brasil na quinta-feira, 16, com uma transmissão ao vivo do aniversário da cantora Luísa Sonza, que teve 7 milhões de interações.

O aplicativo nasceu na pandemia para simular a experiência de ver um show em um festival, onde é possível descobrir artistas novos. “Procuramos transportar cada usuário para um local diferente, para uma cena musical diferente, a fim de proporcionar a eles uma experiência pessoal e íntima de algo a que geralmente não têm acesso”, diz o fundador Ray Smith.

A plataforma foi criada por Smith e Ross Mason em abril deste ano e conseguiu de cara uma parceria com a Coca-Cola para promover os Studio Sessions. Nos dois primeiros meses de operação, artistas como Katy Perry, Steve Aoki, Diplo, Anitta e Skirillex se apresentaram pelo BeApp.

A tecnologia da empresa permite que os fãs interajam de forma gamificada com as lives, se conectando com outros espectadores e também com os artistas. Já são mais de 1 milhão de downloads do aplicativo e 100 milhões de visualizações dos vídeos.

Desde junho, qualquer músico pode fazer suas transmissões ao vivo e se apresentar para o público global. “Criamos o local para encontrar, hospedar e elevar a próxima grande novidade da música. Sem cordas. Sem limites”, diz Smith.

O Brasil foi o primeiro país estrangeiro a receber um escritório da empresa americana. Mesmo sem o lançamento, o aplicativo já fazia muito sucesso entre os brasileiros. “Nossos usuários brasileiros estão sempre voltando para obter mais conteúdo de música ao vivo e viemos para cá para fornecer mais a eles. É por isso que estamos lançando 365 dias de música ininterrupta de artistas brasileiros”, afirma o fundador.