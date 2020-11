Coca-Cola e Banco BV vão investir R$ 1,6 milhão em empreendedores negros

Em parceria com grandes empresas, o Fundo Baobá para Equidade Racial lança um edital para investir mais de 1,6 milhão de reais em negócios fundados e liderados por pessoas negras de comunidades periféricas ou de territórios em contexto de vulnerabilidade socioeconômica. O “Programa de Recuperação Econômica de Pequenos Negócios de Empreendedores(as) Negros(as)” é feito em parceria com Instituto Coca-Cola Brasil, Banco BV e Instituto Votorantim.

Não é necessário que o negócio tenha um CNPJ para se inscrever. A iniciativa só pede que a inscrição seja feita em conjunto por três empreendedores negros que já atuem em parceria ou queiram trabalhar de maneira complementar. Serão aceitos negócios com faturamento mensal de até 6.750 reais.

As empresas selecionadas irão receber 10.000 reais cada, totalizando 30.000 reais por projeto. Ao longo do programa, os empreendedores receberão mentorias, assistência técnica, aulas e conversas com empreendedores de sucesso. As atividades serão feitas de forma virtual e vão durar seis meses, começando a partir do dia 1 de março.

“Fomentar o empreendedorismo negro, contribuindo para o desenvolvimento e ampliação das habilidades das pessoas que lideram os negócios e dos negócios, é um dos instrumentos necessários para que o pleno potencial da população negra seja alcançado e para que se construa uma sociedade justa”, afirma Selma Moreira, diretora-executiva do Fundo Baobá.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Fundo Baobá.