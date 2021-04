BNDES irá suspender pagamento de dívidas de micro e pequenas empresas

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta quinta-feira, 29, a abertura de um novo prazo de seis meses de suspensão para os pagamentos de empréstimos feitos por micro e pequenos empreendedores. O esforço visa trazer maior fôlego para pequenas e médias empresas que sofreram com a crise econômica causada pela pandemia de covid-19.

O período de suspensão do pagamento dos débitos será de até seis meses. Pela primeira vez, o BNDES também irá permitir a prorrogação do prazo total de financiamento em até 18 meses. Com a nova ação, cerca de 100.000 micro e pequenas empresas devem ser impactadas, que juntas tomaram cerca de 2,9 bilhões de reais em empréstimos.

Para ter acesso à suspensão das prestações, os empreendedores devem negociar diretamente com o agente financeiro concessor do financiamento, e os pedidos já podem ser feitos a partir de hoje.

Segundo o BNDES, não estão incluídos nessa possibilidade os empréstimos tomados na modalidade do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC); empréstimos que contam com fundo garantidor ou subvenção econômica; empréstimos tomados para negócios no comércio exterior ou contratados pela administração pública; e dívidas agrícolas já renegociadas.

“As micro e pequenas empresas poderão contar com esse alívio no caixa e, com isso, acreditamos aumentar as chances de elas superarem a crise e manterem empregos”, disse Bruno Laskowski, diretor de Participações, Mercado de Capitais e Crédito Indireto.

Em 2020, o BNDES já havia disponibilizado duas rodadas de suspensão de pagamentos, que totalizaram 3,1 bilhões de reais em empréstimos, vindos de 29.000 empresas com 2,5 milhões de trabalhadores.

