Por causa das PMEs, 61% das vendas da B2W já vêm do e-commerce

Seis meses após o registro do primeiro caso de covid-19 no Brasil, a pandemia já coleciona clichês. Um deles é o “acelerado pela pandemia” — o que, de fato, ocorreu com uma série de tendências. Com os marketplaces não foi diferente.

Os ambientes digitais que agregam produtos de seus mantenedores e abre espaço de venda para PMEs é uma realidade há alguns anos no Brasil. Com o distanciamento social, a estratégia deixou de ser promissora para alçar o status de essencial.

Um dos destaques do mercado, a B2W, começou a expandir a plataforma em 2017. “Hoje, o marketplace representa mais da metade das vendas do grupo”, diz Jean Lessa, diretor da B2W Digital.

Segundo o executivo, o volume de vendas de e-commerce era de 28,9% em 2017, e chegou 61,2% no recém-fechado segundo trimestre de 2020. O número é superior à projeção de quanto marketplaces devem contribuir no total de transações online neste ano: cerca de 45%. “A velocidade de expansão do market­place indica o potencial da plataforma para pequenas e médias empresas”, diz Maurício Salvador, presidente da ABComm.

O resultado da B2W é reflexo de números superlativos: entre abril e junho, a empresa cadastrou mais de 45 mil lojistas na plataforma, aumentando o sortimento dos sites em 226% na comparação com o mesmo período em 2019. Foram quase 40 milhões de itens distribuídos por mais de 40 categorias.

Os bons ventos, é claro, têm o apoio das PMEs, ao mesmo tempo que as impactam. Em um período quando, por mais que as lojas abram, o consumidor tem insegurança em ir às ruas, o espaço em uma plataforma digital é uma forma de manter – ou até aumentar – o ritmo de vendas.

Atração de empreendedores

Em um mercado concorrido, com diversos atores, as empresas investem em algumas vantagens para atrair e reter as PMEs.

Neste sentido, a plataforma da B2W oferece, além do espaço para venda, serviços de logística e crédito, além de treinamentos e palestras gratuitas. A ideia é que o lojista alcance melhores resultados com o uso do marketplace.

O sistema também permite a emissão de notas fiscais integrada a outros pontos da gestão de vendas, como as etiquetas para postagem.

Inovação

A entrada feroz das PMEs no mundo digital é um exemplo de inovação rápida, sob a pressão da crise. Aprender diferentes maneira de inovar é essencial para a sobrevivência de um negócio.

