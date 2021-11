Beabá do e-commerce: Americanas e Sebrae ensinam a vender online

A Americanas Marketplace, rede que controla as lojas virtuais da Americanas, Shoptime e Submarino, e o Sebrae Nacional anunciaram uma parceria para incentivar empreendedores de todo o país. O propósito é ajudar donos de pequenos negócios que procuram uma presença digital e facilitar a venda online de produtos. Juntas, as instituições vão capacitar até 90 mil empreendedores nos próximos dois anos.

Aprenda a empreender com a shark Carol Paiffer no curso Do Zero Ao Negócio. Garanta sua vaga

O programa acontece até março de 2023, e também deve se estender para 100% dos consultores do Sebrae dedicados a ajudar empreendedores em suas decisões ao longo da jornada de criação e abertura de uma pequena empresa. Para esses profissionais, haverá trilhas e conteúdos online específicos.

Segundo as empresas, a parceria e o programa têm como objetivo desenvolver ações que facilitem o acesso a informação e que ajudem uma leva de empreendedores e criar, disseminar e melhorar sua presença digital.

O programa terá tópicos no âmbito de criação de conteúdo, disseminação de informação, disponibilização de soluções educacionais e mentorias sobre gestão e operação de vendas online, com destaque aos marketplaces, ferramentas que facilitam a entrada de pequenos negócios no e-commerce. Para ter acesso aos conteúdos gratuitos, acesse o link.

Essa não é a primeira parceria estratégica da Americanas em favor dos pequenos empresários. Há um mês, a empresa firmou um compromisso com o Facebook para desenvolver donos de micro e pequenas empresas por meio do ensino de ferramentas de marketing digital do próprio Facebook.

Desde o início da pandemia, a empresa já treinou mais de 17.000 lojistas com mais de 200 conteúdos gratuitos sobre vendas, atendimento ao cliente, tecnologia e operação, logística e empreendedorismo.

De 1 a 5, qual sua experiência de leitura na exame? Sendo 1 a nota mais baixa e 5 a nota mais alta.