Ambev investirá até R$ 150 mil em projetos de inovação de empreendedores

A Ambev está buscando ajuda de empreendedores de todo o Brasil para pensar em formas de promover duas ideias: o consumo moderado de bebidas alcoólicas e o uso de embalagens retornáveis e logística reversa.

Em uma parceria com a Impact Beyond, a companhia lança o programa Inovação Aberta e convida empreendedores a enviar ideias até o dia 31 de dezembro. O programa contará com a ajuda da Socialab, plataforma chilena e pioneira em inovação aberta que acaba de chegar ao Brasil representada pela Impact Beyond.

Os especialistas irão selecionar as 20 melhores ideias que sejam técnica e financeiramente viáveis. Os selecionados serão acompanhados por mentores da Ambev até a última etapa do programa, quando serão anunciados os dois projetos vencedores. A premiação é um capital semente, de até 150.000 reais para cada um, para implementação da ideia junto à companhia.

A Ambev se comprometeu em setembro a ajudar a reduzir o consumo abusivo de álcool no Brasil até 2022. Para isso, está estruturando projetos para incentivar o consumo moderado de álcool. Outra meta da empresa é educar a população brasileira a destinar embalagens corretamente, que hoje acabam prejudicando o meio ambiente em aterros ou na natureza.

“Trazer formas inovadoras para trabalhar esses assuntos de maneira colaborativa é algo que certamente contribuirá positivamente para a sociedade. Com inovação, colaboração e tecnologia, pessoas juntas transformam ideias em ação.”, diz Felipe Cerchiari, diretor de inovações da Ambev.

Para inscrever sua ideia, acesse o site.