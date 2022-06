Além das salas de aula: 4 maneiras de aprender mais sobre empreendedorismo

Um estudo realizado pelo Sebrae e a Fundação Roberto Marinho em parceria com o CDE, mostrou que apenas 44% dos professores no Brasil tentam aplicar educação empreendedora em sala de aula. O levantamento, intitulado Educação empreendedora: percepção dos educadores, ouviu 605 professores em diferentes regiões do país e foi apresentado na última quarta-feira, 1º de junho, durante o Encontro do Ecossistema de Educação Empreendedora, em Fortaleza.

O número surpreende, se considerarmos que as aulas sobre empreendedorismo estão previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que dita quais são as habilidades e conhecimentos essenciais para a educação de base e que devem ser ensinados nas escolas do Brasil. Mas a falta de tempo e de conhecimento dos docentes sobre o tema ainda impede que a educação empreendedora seja uma realidade na maior parte do país.

Além disso, não é a primeira vez que um estudo mostra que a educação empreendedora no Brasil vem performando negativamente. Em 2019, o relatório anual da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) realizou uma entrevista com 67 especialistas da área, que avaliaram com uma nota de 0 a 10 algumas afirmações sobre a educação empreendedora no ensino de base e no ensino superior brasileiro. A nota apresentada no relatório final é a média entre todas as 67 respostas.

Confira abaixo algumas das afirmações e suas notas, respectivamente:

Ensino de base

O ensino em escolas primárias e secundárias encoraja a criatividade, a autossuficiência e a iniciativa pessoal. - 2,0.

O ensino em escolas primárias e secundárias dá a atenção adequada ao empreendedorismo e criação de novas empresas. 1,7.

Ensino superior

O nível de ensino nas áreas de administração e negócios fornece uma preparação boa e adequada para iniciar novos negócios e desenvolver novas empresas. 4,8.

Programas de capacitação de mão de obra, o ensino profissionalizante e os sistemas de educação continuados fornecem uma preparação boa e adequada para iniciar novos negócios e desenvolver novas empresas. 4,5.

O levantamento do GEM é realizado em outros países também, isso gera a possibilidade de ranquear os países baseado em sua qualidade de educação empreendedora. Dentre as 54 nações participantes do estudo, o Brasil está classificado na 49ª posição quando se fala de educação de base, e 37 na educação superior.

Para o Sebrae, a criação de projetos de empreendedorismo em sala de aula ajuda a estimular o protagonismo dos alunos de todas as idades, estimula a criatividade por meio de ideias de valor e é vista, portanto, como parte importante da educação básica.

Pensando nisso, separamos abaixo uma lista com quatro maneiras alternativas de acessar conteúdos sobre empreendedorismo e aprender sobre o tema.

1. Cursos online

Hoje em dia é possível encontrar vários cursos sobre empreendedorismo na internet e adequados para todos os públicos. Alguns deles são até mesmo gratuitos, como os que o Sebrae disponibiliza em seu site. E é claro, existem várias plataformas além do Sebrae que possuem educação empreendedora em seu currículo.

2. Newsletters

Comummente gratuitas, as newsletters trazem novidades importantes sobre determinado assunto. Newsletters temáticas sobre empreendedorismo, por exemplo, são uma fonte interessante de atualização e aprendizado – já que nesse tipo de material, é possível encontrar matérias que falam sobre empreendedorismo, entrevistas exclusivas, dicas e tendências que ajudam tanto empreendedores experientes, quanto aqueles que estão começando.

Um bom exemplo é a A EXAME Empreenda, newsletter semanal e gratuita da EXAME sobre empreendedorismo. Voltada para donos de empresas de todos os portes, ela traz insights de grandes negócios, tendências atuais do mercado, histórias de empreendedores de sucesso, entre outros conteúdos para que os assinantes possam alavancar os seus negócios. Para recebê-la gratuitamente em sua caixa de entrada, basta clicar no link abaixo.

3. Livros e artigos

Existem diversos livros importantes sobre empreendedorismo e que podem ser encontrados facilmente tanto online quanto em livrarias. Obras como ‘Pai Rico, Pai Pobre’ e 'A estratégia do oceano azul' trazem ensinamentos obrigatórios para aqueles que querem ter sucesso em seu negócio.

Artigos que trazem insights sobre inovação, criatividade e como ter sucesso ao empreender

também podem ser encontrados em portais de notícia e ferramentas como o Google Acadêmico .

4. Cases de sucesso

Outra forma de aprender mais sobre empreendimentos é estudar cases de sucesso. Palestras com empresários de sucesso, podcasts, entrevistas e filmes são alguns dos formatos de conteúdo que podem ensinar lições valiosas aos empresários.

