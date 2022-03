4 ferramentas essenciais para quem quer alavancar a própria empresa

Todo time busca alta performance. Seja através da constante melhoria individual dos membros da empresa, seja através da criação de uma cultura forte, todo negócio busca alavancar seus resultados através do desenvolvimento da força de trabalho envolvida.

Porém, muitos empreendedores esquecem que utilizar serviços e tecnologias pode ser um caminho tão importante quanto qualquer outro na busca do aumento de produtividade. Existem muitas ferramentas digitais no mercado que buscam fortalecer as relações e atividades dentro do trabalho de maneira automatizada.

Com o objetivo de trazer mais facilidade para os empreendedores, a EXAME, com a ajuda do BTG Pactual Empresas, compilou algumas das plataformas mais importantes para aumentar a performance do seu negócio em busca de atingir grandes resultados. Confira a seguir:

Plataformas de gestão financeira

Seja com o objetivo de gerir o fluxo de caixa, organizar os investimentos ou ter um planejamento mais completo, as atividades da área financeira são as mais comuns de serem auxiliadas e automatizadas por uma boa plataforma financeira.

Para estes objetivos o BTG Pactual criou o BTG Pactual Empresas, uma conta PJ 100% digital e sem taxas para pequenas e médias empresas desenvolverem seus negócios com boa performance financeira. Com uma plataforma completa com diversas funcionalidades e ferramentas como conta pix ilimitado 24h gratuito, antecipação online das maquininhas de cartão, atendimento multi-canais, você terá controle total sobre as finanças de sua empresa e conseguirá continuar crescendo cada vez mais. Confira o site para saber mais.

Plataformas de gestão de tarefas

Todo time precisa ser bem gerido para alcançar grandes resultados. Uma das atividades mais importantes de um gestor é saber delegar e distribuir tarefas entre os membros do time. Com uma plataforma de gestão operacional, o gestor tem a possibilidade de acompanhar a execução de cada tarefa, entender as dificuldades que seu time está tendo e ter uma visão geral da alocação de recursos humanos, podendo direcionar os membros para melhorar a performance e produtividade.

Algumas dessas plataformas como o trello, monday e clickup estão disponíveis em regimes gratuitos com planos pagos para ter acesso a mais funcionalidades.

Plataformas de gestão de conhecimento

Para ter uma boa gestão de conhecimento, é importante que a companhia tenha seus dados e informações armazenados em algum sistema que garanta o fácil acesso e busca das mesmas. Na hora de armazenar documentos ou de treinar os novos colaboradores é importante que o conhecimento da empresa não se perca durante os anos

Utilizando sistemas de armazenamento em nuvem como o Google Drive ou Dropbox, a empresa já está um passo à frente para poder ter uma sustentabilidade de informações no longo prazo, garantindo que o conhecimento se perpetue frente às gerações.

Plataformas de Comunicação

O mundo do trabalho em home office ou híbrido veio pra ficar, então é preciso que os negócios se adaptem para lidar com a força de trabalho de maneira remota. Uma das principais ferramentas que buscam aumentar a produtividade do time em ambientes distribuídos são as plataformas de comunicação.

Ter um ambiente centralizado para que os colaboradores possam se comunicar e trabalhar em conjunto é essencial para que as tarefas sejam feitas e para que o trabalho de um não atrapalhe as entregas dos outros.

Existem diversas opções como o Slack, Discord ou até mesmo as opções mais simples como o Telegram e o próprio Whatsapp, mas é importante entender quais ferramentas funcionam melhor para o time.

