The House of Suntory promove experiência única com degustação de destilados japoneses na Japan House

Em abril, a Japan House São Paulo recebe a segunda edição do The House of Suntory Experience, um evento que celebra a rica tradição japonesa na arte de destilados.

De 24 a 27 de abril, os participantes terão a oportunidade de mergulhar em uma experiência cultural e gastronômica única guiada pelos pilares de Monozukuri (“fazer”), Omotenashi (“servir”) e Monogatari (“compartilhar”).

Dedicado à difusão da cultura japonesa contemporânea, o espaço servirá como pano de fundo para estimular todos os sentidos, da visão ao paladar, proporcionando uma atmosfera autenticamente nipônica.

A arte da coquetelaria



A The House of Suntory é conhecida por sua seleção de destilados premium. No evento, os participantes irão degustar do premiado single malt Yamazaki, ao Hakushu, um destilado dos alpes japoneses.

A eles se junta o Hibiki, um blend de uísques envelhecidos em diversos tipos de barris, e o The Chita, um uísque single grain. A marca também oferece a Haku, uma vodca superpremium destilada de arroz japonês, e Roku, o gin que captura a essência do Japão por meio de seus ingredientes colhidos no auge de cada estação, como a flor de sakura e o yuzu.

Mauricio Porto, Telma Shiraishi, Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob (Rubens Kato/Divulgação)

Masterclass sobre bebida japonesa

A experiência será interativa, com o especialista Mauricio Porto, que levará seu conhecimento para os participantes por meio de uma masterclass sobre os uísques japoneses, produzidos com toda excelência, precisão e disciplina japonesa, momento monozukuri da noite.

No Japão, servir os convidados com cuidado e antecipar suas necessidades faz parte do dia a dia. A essência da hospitalidade japonesa ou o OMOTENASHI é vivenciado em cada ponto de contato, desde a recepção dos convidados até a harmonização dos jantares.

Gastronomia artesanal e diferenciada

Na segunda parte da experiência, sob o comando da renomada chef Telma Shiraishi, embaixadora da culinária japonesa, os convidados serão agraciados com receitas que prestam uma verdadeira homenagem aos ingredientes sazonais e às técnicas tradicionais. Estes serão cuidadosamente harmonizados com os rótulos The House of Suntory.

Especialista em Omotenashi

Ao mesmo tempo, Yasmin Yonashiro conduzirá uma experiência única de harmonização, destacando a sutileza e a complexidade de sabores que emergem quando a comida e a bebida são perfeitamente combinadas.

Drink Experience

Consultor de mixologia e bebidas, Rodolfo Bob também trará seu conhecimento inigualável em drink experience, com rituais inovadores criados especialmente para o evento, refletidos nos coquetéis exclusivos, com sabores e apresentações únicas.

Para encerrar a noite, o Monogatari convida todos a vivenciarem a modernidade da coquetelaria japonesa, celebrando em um ambiente disruptivo com o drinque de Roku Gin, e Haku Vodca.

O evento irá introduzir os visitantes à filosofia japonesa por trás da criação dos destilados The House of Suntory, e será uma oportunidade para apreciar não apenas os sabores excepcionais, mas também o cuidado, a disciplina e a história que permeiam o processo de produção e apresentação dessas bebidas.

Os ingressos estão disponíveis para compra, prometendo aos visitantes uma noite de imersão cultural e sensorial na Japan House.

Serviço:

Gastronomia: Telma Shiraishi (Aizomê)

Coquetelaria: Maurício Porto, Yasmin Yonashiro e Rodolfo Bob

Data: de 24 a 27 de abril

Horários: Recepção às 20h e início da experiência às 20h30

Local: Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52)

Valor: R$ 800

Compre aqui seu ingresso